Von Karla Sommer

Heidelberg. Die Weinlese ist in vollem Gange – auch für die Winzer in Heidelberg ist das eine spannende Zeit. Die Jahrgänge 2018, 2019 und 2020 waren durch konstant hohe Temperaturen und extreme Trockenheit geprägt. Das Ergebnis war eine frühere Rebblüte und eine frühere Lese – zahlreiche Winzer begannen 2020 bereits Ende August mit der Ernte der Trauben. Und so hofften auch die drei Heidelberger Haupterwerbswinzer Andreas Bauer, Jörg Clauer und Hans Christian Winter auf mehr Regen in diesem Jahr und auf geringere Hitze und weniger Trockenheit.

Diese Wünsche wurden ihnen erfüllt – aber wird der diesjährige Wein deshalb auch ein Wunschwein? "Nicht ganz", so das Fazit der drei Winzer, die die RNZ auf dem Dachsbuckel, dem Dormenackerhof und im Zentrum von Alt-Rohrbach besuchte. Dort hat man schon den ersten Traubensaft im Keller und kann eine Prognose für den 2021er Jahrgang wagen.

Die Kirschessigfliege bereitet den Winzern Probleme – sie befällt aber nur rote Trauben. Foto: Rothe

"Wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen", beschreibt Hans Christian Winter seinen Eindruck. Jörg Clauer sagt: "Es war eine große Herausforderung." Dies sieht auch Andreas Bauer so. Der Sommer sei nicht so richtig stabil gewesen. Damit beschreibt er ein Problem, das alle drei Rohrbacher Winzer hatten und das das Deutsche Weininstitut für ganz Deutschland so darstellt: "Das Weinjahr 2021 war geprägt durch ein kühles, eher feuchtes Frühjahr mit Spätfrösten und Hagel. Der dadurch entstandene Entwicklungsrückstand zeigte sich in einer späten Blüte, gefolgt von feucht-warmer Witterung und einem starken Wachstumsschub im Juni und Juli. Die wiederholten Regenschauer sorgten bei gleichzeitig raschem Neuzuwachs für Anspannung bei der Gesunderhaltung der Reben".

Winzer wie Jörg Clauer haben nicht nur in diesen Tagen alle Hände voll zu tun. Foto: Alex

Auf die Region bezogen, hieß das für die Winzer, dass sie sowohl den Mehltau als auch die Kirschessigfliege bekämpfen mussten. Mit verstärkter Laubarbeit und dem Rausschneiden von Trauben, die von Fäulnis bedroht waren, hatten alle zu tun. So war nicht nur für das Weingut Winter der Mehltau-Befall, bedingt durch den Starkregen, "ein ernstes Problem". Damit nicht genug, war es die aus Asien eingeschleppte Kirschessigfliege, die die Weinberge bedrohte. Sie schlitzt während der späteren Vegetation die Beeren auf, weil sie, wie Clauer es formuliert, "scharf auf frühreife Trauben ist" – und übrigens nur auf die roten abfährt. Wenn diese leicht befallen sind, muss man schnell reagieren "Sonst geht nach einer Woche Befall der ganze Weinberg kaputt". Deshalb wurden auf dem Dormenacker der St. Laurent und der Schwarzriesling schon Mitte September gelesen – immerhin mit 80 und 85 Grad Oechsle. Letzte Woche war dann der Frühburgunder dran. Im Weingut Winter liegt neben dem Müller-Thurgau, der ja eine frühe Sorte ist, deshalb auch schon der Dornfelder im Tank. Und auch auf dem Dachsbuckel reift der Spätburgunder seiner Bestimmung entgegen, ein guter Rosé zu werden. Später soll er dann zusammen mit dem handgelesenen Chardonnay ein Sekt nach Champagnerart werden. 700 bis 800 Flaschen soll es geben, die den Titel "Zwo Sume" tragen sollen, so Bauer.

Die Winzer (hier: Andreas Bauer) müssen die Reben das ganze Jahr über sorgsam im Blick behalten. Foto: Alex

Abgesehen von der Kirschessigfliegen-Bedrohung, die man im Griff hat, kann dank des Wetters der letzten Woche noch einiges qualitativ aus dem Weinberg rausgeholt werden. "Der Auxerrois sieht gut aus, der Riesling auch", berichtet Hans Christian Winter und hat auch sein Augenmerk auf den Grauburgunder, den er, "wenn er über 90 Oechsle hat", ins Barrique legt. Auch Jörg Clauer ist zuversichtlich: "Wenn das so bleibt, ist das ein ganz entspannter Herbst". Im Gegensatz zum diesjährigen Sommer, denn er ist sich sicher, dass diejenigen, die bis August im Weinberg nicht gut gearbeitet haben, "ein massives Problem bekommen".

"Jetzt haben wir einen typisch deutschen Herbst", stellt auch Andreas Bauer fest, der die aktuelle Wetterlage mit sonnigen Tagen und kühlen Nächten umschreibt und deshalb auf einen "frischen und aromatischen Wein" setzt. Letztendlich war für ihn der Sommer 2021 "wie früher". Alle drei Rohrbacher Winzer sind aber der Meinung, dass dieses Jahr ein Ausrutscher ist und sich die Bedingungen im Weinberg, auf Dauer gesehen, ändern werden.

Die Winzer (hier: Hans Christian Winter) müssen schnell reagieren, wenn die Reben beispielsweise von Schädlingen befallen werden. Foto: Alex

Auch der Klimawandel beeinflusst die Anbaugebiete. So wurden 2020 erstmals in allen dreizehn Flächenländern der Bundesrepublik, also auch in den nördlichen, Wein angebaut. Auf Sylt wird der Anbau getestet und sogar in Norwegen wird mit Wein experimentiert", schreibt das Deutsche Weininstitut. Nun können unsere Winzer ihre Weinberge nicht nach Sylt oder Norwegen verlegen, sondern müssen aus den hiesigen Gegebenheiten das Beste machen. Was das angeht, ist Andreas Bauer zuversichtlich, denn "Reben, wie zum Beispiel der Chardonnay, sind anpassungsfähig". Doch auch er sieht die Gefahr, dass "es trockener wird und die Wetterextreme zunehmen". Deshalb müsse man "tendenziell überlegen, wo man was anbaut". So hat er den neuen jungen Riesling auf dem Dachsbuckel weiter nach oben in eine kühlere Region gepflanzt. Auf dem Dormenackerhof reifen die südländischen Sorten Merlot und Syrah schon eine Weile – auch in der Gewissheit, dass langsam die Temperaturen weiter steigen werden. So sieht es auch Hans Christian Winter, der meint, dass es "für den Riesling langsam zu warm wird, obwohl es dieses Jahr gut aussieht". "Aber wenn ich neue Stöcke pflanze, dann nicht mehr in der alten Lage."