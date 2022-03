Die ersten Flüchtlinge wurden am Wochenende in der Kreissporthalle Weinheim untergebracht. Foto: LRA

Weinheim/Schwetzingen. (cab) Mehr als 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW) haben am vergangenen Freitag die Kreissporthalle in Schwetzingen auf die Ankunft von Geflüchteten aus der Ukraine vorbereitet und dort Betten und Spinde aufgebaut. In der Kreissporthalle in Weinheim hatte man schon am Vortag damit begonnen, sodass der Rhein-Neckar-Kreis am Wochenende den ersten Flüchtlingen hier eine vorläufige Bleibe bieten konnte.

Nach Angaben des Landratamts sind in den Kreissporthallen seit Sonntagabend jeweils 200 Menschen aus der Ukraine untergebracht. Diese seien mit Bussen aus dem Ankunftszentrum in Heidelberg nach Schwetzingen und Weinheim gebracht worden. Der erste Bus fuhr in Schwetzingen wohl am Samstag um 10 Uhr vor, der von 30 Mitarbeitenden des Landratsamts empfangen wurde. Danach sei es "Schlag auf Schlag" gegangen. Laut einer Mitteilung des Rhein-Neckar-Kreises hätten darüber hinaus rund 140 Geflüchtete in Gemeinschaftsunterkünften ein vorläufiges Obdach gefunden. Der Kreis hatte kurzfristig auf seine beiden Sporthallen an den Zentren Beruflicher Schulen zurückgreifen müssen, um alle durch das Regierungspräsidium Karlsruhe zugewiesenen Flüchtlinge unterbringen zu können. Die Hallen seien in "einem Kraftakt" hergerichtet worden. Das Technische Hilfswerk (THW) fasste seinen Einsatz in einer Mitteilung zusammen.

Auch in die Kreissporthalle Schwetzingen zogen die ersten Flüchtlinge ein. Foto: LRA

Demnach seien bereits in den frühen Morgenstunden des Freitags Transportkomponenten der THW-Ortsgruppen Eberbach, Mannheim und Heidelberg auf dem Weg in das Katastrophenschutzlager Sinsheim gewesen. Dort wurden insgesamt 200 steckbare Doppelstockbetten sowie Matratzen und Bettwäsche geladen und nach Schwetzingen transportiert. Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Sinsheim und Neckargemünd sowie der THW-Ortsgruppen Heidelberg und Wiesloch-Walldorf bauten diese vor Ort dann auf. Über eine Menschenkette sei das Entladen der Lastwagen schnell gegangen, hieß es. Ähnlich zügig sei der Aufbau abgelaufen. So waren die 200 Betten in der Schwetzinger Sporthalle am Freitagmittag aufgebaut, und die Schlafplätze standen bereit.

Danach transportierten die THW-Einsatzkräfte aus Sinsheim, Eberbach und Heidelberg mit insgesamt fünf Lastwagen die Spinde vom Sinsheimer Katastrophenschutzlager nach Schwetzingen und auch in die Halle nach Weinheim, in der die Betten nach THW-Angaben bereits am Vortag aufgebaut worden waren. Während die eine Gruppe in Schwetzingen die Spinde ablud, fuhr die andere nach Weinheim, um dort die Spinde in Empfang zu nehmen.

Die RNZ hätte sich am Sonntag gerne einen eigenen Eindruck von der Situation der Geflüchteten in den Kreissporthallen des Rhein-Neckar-Kreises gemacht. Dies wurde vom Landratsamt mit Verweis auf die "aktuelle Lage" abgelehnt.