Von Wolf H. Goldschmitt

Weinheim/Rhein-Neckar. Die erfolgreichste Saison für die Rehkitzrettung Weinheim und Umgebung ist vorüber. Die Bilanz beeindruckt. "Es hat alles gepasst, und selbst die unermüdlichen Kitzretter waren am Ende von den eindrucksvollen Zahlen und Fakten überrascht", resümiert Organisator Michael Ehlers nicht ohne Stolz. Über 200 Wiesen mit einer Gesamtfläche von unglaublichen 500 Hektar haben er und die freiwilligen Helfer in einem Vierteljahr abgesucht. 135 Rehkitze sind so vor einem grausamen Mähtod bewahrt worden, 88 davon durch Sicherung in Körben außerhalb der Wiesen, 47 durch Vergrämung mit direkter Nachkontrolle nach dem Mähen. Dazu gesellen sich jede Menge Rehe, Bodenbrüter, Füchse und Hasen, die erfolgreich aus den Flächen getrieben werden.

Sechs hilflose Kitze und fünf Frischlinge werden von Bürgern gefunden und nach Freigabe durch die Jagdpächter von der Rehkitzrettung übernommen und dank eines guten Netzwerkes in kompetenten Pflegestellen untergebracht.

Der Lohn der Mühen: gerettete Kitze. Foto: privat

Den großen Erfolg führt Ehlers auf die neue Drohne mit Wärmebildkamera zurück. Unterstützer und Spender hatten diese Anschaffung im Wert von 8000 Euro möglich gemacht. Mit der Digitalisierung der Lüfte ist die Rehkitzrettung um ein Vielfaches effektiver geworden und entwickelt sich rasant. Unter anderem hat sich das Verhältnis zwischen Einsatztagen und gefundenen Rehkitzen massiv verbessert. Auch die abgeflogene Fläche hat sich im Vergleich zum Vorjahr wesentlich vergrößert. "Die beste Technik ist allerdings nutzlos ohne ein tolles Team dahinter, und natürlich funktioniert Kitzrettung auch nur Hand in Hand mit bereitwilligen Landwirten und Jägern", lobt Ehlers.

Trotz des Erfolges erinnert der Tierschützer eindringlich daran, dass Kitzrettung niemals ein Wettbewerb unter einzelnen Gruppen sein könne. "Jedes gerettete Leben ist den Einsatz wert, und das eigentliche Ziel für jeden Kitzretter müssen null Verluste auf den abgesuchten Wiesen sein", fordert er. Dieser größtmögliche Erfolg sei leider nur sehr schwer zu schaffen. Auch die Rehkitzrettung Weinheim musste dieses Jahr zwei Verluste hinnehmen. Ein Kitz hat jedoch trotz schwerer Verletzungen an Kopf und Auge überlebt und ist mittlerweile gesund und munter auf einer Pflegestelle.

Aber die Zahlen bleiben ein wichtiger Hinweis. Sie lassen ansatzweise erahnen, wie viele Tiere früher auf den Wiesen verstümmelt wurden und schreckliches Leid erlitten haben. "Gemeinsam mit den Kollegen der Rehkitzrettung Rhein-Neckar, dem Verein Blühendes Liebersbach und vielen kleinen engagierten Kitzretter-Gruppen, konnten wir dieses Jahr insgesamt etwa 500 Kitze und etliche andere Wildtiere in der Region retten, obwohl wir letztendlich nur einen Bruchteil der vorhandenen Flächen abgesucht haben. Einen besseren Beweis für die Notwendigkeit, jede Wiese vor dem Mähen abzusuchen, gibt es wohl nicht", zieht Ehlers Bilanz.

Die Körbe für die Rehkitze stehen bereit, ein Teammitglied hält Funkkontakt mit dem Drohnenlenker. Foto: privat

Für 2022 steht deshalb die Anschaffung von einer oder sogar zwei weiteren Drohnen ganz oben auf der Prioritätenliste. Bereits jetzt kamen die Helferteams aufgrund der gleichzeitigen Anfragen gerade in den Stoßzeiten des Mähens ans Limit und mussten auch erstmals Landwirten absagen.

"Das Sammeln von Spenden geht also weiter", weiß der Macher. Es könne aber auch jeder Hundehalter indirekt das Leben von Wildtieren retten, indem er sein Tier während der Brut- und Setzzeit in der Natur möglichst an der Leine führt. Weiterhin werden Kitze und andere Jungtiere durch stöbernde Hunde verletzt, getötet oder durch Berührung für die Elterntiere uninteressant gemacht.

"Oft ist es die Unwissenheit der Hundehalter, manchmal aber auch Verantwortungslosigkeit und Egoismus. Daher werden wir die Stadt Weinheim und die umliegenden Kommunen bitten, in Zukunft Hinweisschilder auf die Brut- und Setzzeit an den Hotspots aufzustellen", fordert Ehlers. Aufgrund der Problematik mit den vielen gefundenen, hilflosen Rehkitzen, Frischlingen und Junghasen, hält er auch eine regionale Wildtierauffangstation für sinnvoll.

"Gemeinsam mit immer mehr Jagdpächtern sind wir hier bereits am überlegen, ob es nicht möglich wäre, mit Unterstützung der Kommunen eine eigene Einrichtung für verletzte oder hilflose Wildtiere auf die Beine zu stellen", blickt der "Einsatzleiter" der Rehkitzrettung Weinheim und Umgebung mit Optimismus nach vorne.