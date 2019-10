Weinheim/Mannheim. (pol/van) Am Donnerstag haben gleich zwei Hunde Menschen gebissen, wie die Polizei berichtet.

Bei einem Fall wurde ein 55-Jähriger in Weinheim an der Hand verletzt, als ihn ein frei laufender Pitbull auf einem Parkplatz in der Viernheimer Straße biss. Zuvor soll das Tier gegen 22.50 Uhr auf den Hund des Mannes, ein Irish Terrier, losgegangen sein. Beim Versuch die Hunde zu trennen zog sich der 55-Jährige Verletzungen an der Hand zu. Außerdem wurde seine Jeans beschädigt. Der andere Hundebesitzer soll sich mit einer weiblichen Begleitung entfernt haben.

Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Hundebesitzer geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06201/10030 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

Zu einem zweiten Vorfall, bei dem eine 28-Jährige von einem grauen, mittelgroßen Schnauzer ins Bein gebissen und damit verletzt wurde, kam es in Mannheim. Der Attacke ging ein Disput zwischen der Frau und dem Hundebesitzer voraus. Auch hier war das Tier nicht angeleint und auch hier entfernte sich der Halter mit seinem Hund.

Der Halter des Hundes wird wie folgt beschrieben: 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, blondgraue, leicht gelockte Haare. Der Vorfall fand gegen 8.45 Uhr vor der Neckarschule statt.

Hinweise gehen an das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Telefon 0621-3301-262.