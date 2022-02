Von Günther Grosch

Weinheim/Hemsbach. Alfred Speiser hat sich von der Corona-Pandemie und den Maßnahmen zu deren Eindämmung nicht unterkriegen lassen. Der Betreiber des Hemsbacher Programmkinos "Brennessel" und des "Modernen Theaters" in Weinheim gilt als scharfer Kritiker der politischen Verordnungsflut und mahnt "eine Perspektive für die Branche" an – mit "vernünftigen Zwischenzielen". Er selbst reagiert ebenfalls. Die "Brennessel" wird er vorerst schließen.

Beim "Modernen Theater" setzt er auf die Vermietung von einem seiner drei Kinosäle für private Veranstaltungen, um die "Langzeitschäden" der Pandemie für sein Kino möglichst gering zu halten. Gleichwohl gibt sich Speiser im Gespräch mit der RNZ optimistisch. Schon seinen Mitarbeitern zuliebe glaubt er an das Überleben der Kinos. "Das Kino stellt einen positiv besetzten Begriff und eine Erlebnisstätte für Jung und Alt dar", sagt Speiser. Er weiß natürlich um die Konkurrenz durch Netflix und andere Streamingdienste. Und diese würden die Situation gerade noch erschweren. Aber Speiser geht davon aus, dass "Kino zu Hause" auf die Dauer langweilig wird. Abgesehen vom Ambiente eines Kinos, das noch immer ein Alleinstellungsmerkmal sei.

Alfred Speiser

Dieses Ambiente will Speiser vermieten. Als "zweites Standbein", wie er sagt. Vier bis fünf Buchungen pro Monat würden schon reichen. Ergänzen will er das durch eigene Veranstaltungen wie etwa Präsentationen von Schauspielern, Regisseuren oder anderer Künstler vor der großen Kinobühne in seinem "Modernen Theater". Für den Ausklang der Veranstaltungen oder für deren Beginn hat er zudem sechsstellig in seine Kinoterrasse investiert, die er möglichst noch vor Ostern einweihen möchte. 40 bis 50 Gäste finden hier Platz.

Was die "Brennessel" betrifft, ist demnächst allerdings erst mal Schluss. Den "Aktions-Pass" für zehn Vorstellungen gibt es zwar noch bis 23. März. Aber "um ein Signal zu setzen", so Speiser, bleibe die Leinwand nach Auslaufen des bis März feststehenden Programms hier bis auf Weiteres dunkel. Mit der "Brennessel" könne und wolle er auf diese Weise nicht länger weitermachen.

Kinobetreiber, so Speiser, seien "nur ein Staubkorn in der Wüste" und hätten keine Lobby. Von der Politik "willkürlich gesetzte Zeitfenster" entzögen den Kinobetreibern auf Dauer jede Wirtschaftlichkeit und Freude an der Arbeit und damit verbunden ihren Gästen "diese wunderbare Möglichkeit, zu entspannen und Vergnügen zu empfinden". Von der Politik müsse man erwarten können, dass sie die Zusammenhänge und ihre Entscheidungen nachvollziehbar erklärt.

Seine Kollegen und er hingen massiv davon ab, dass die Filmverleiher neue Filme herausgeben, so Speiser. Solange man aber nichts Genaues über die weiteren Schritte der Politik wisse, bleibe man auf "Mittelware" der Filmverleiher angewiesen. "Das ständige kurzfristige und launenbezogene Beschließen macht uns kaputt", kritisiert der Kinobetreiber. Allein in den vergangenen zwei Monaten habe er zwei bereits fertige Programme "in die Tonne treten" müssen.