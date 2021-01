Von Philipp Weber

Weinheim.Im Grunde ist sie immer noch sprachlos. "Ich bin gerade spazieren gegangen, um den Kopf frei zu bekommen", sagt Nancy Schimkat (58) am frühen Donnerstagnachmittag. Die Ereignisse in der US-Hauptstadt Washington haben die gebürtige US-Amerikanerin, Weinheimer Bürgerin und Vorsitzende der "Democrats Abroad" in Heidelberg mitgenommen. Dennoch hat die zweifache Mutter ihren Humor nicht verloren. Als die RNZ anruft, fragt sie in sympathischem US-Akzent: "Oh, ist etwas passiert?".

Nancy Schimkat. Foto: Kreutzer

Dass dem so ist, erfuhr sie bereits am Mittwoch. Während sie und ihre Familie am Esstisch saßen, machte sich ihr Telefon bemerkbar – und stand danach nicht mehr still. Wenig später sahen die Schimkats Aufnahmen von Anhängern des abgewählten Präsidenten Donald Trump – beim Sturm auf den Sitz des US-Parlaments. "Ich tauschte mich lange mit anderen politisch Engagierten aus. Aber irgendwann musste ich schlafen gehen."

Am Donnerstagmorgen dann ein Lichtblick: Schimkat erfuhr, dass die Demokratische Partei des designierten Präsidenten Joe Biden die Stichwahlen um zwei Senatssitze im US-Bundesstaat Georgia gewonnen hat. "Mit der Mehrheit in beiden Parlamentskammern können wir viel mehr verändern", so die Leiterin des Heidelberger Ablegers der "Democrats".

Dennoch wollte sie auf keinen Fall zur Tagesordnung übergehen: "Ich habe den beiden US-Senatoren, die Tennessee repräsentieren, E-Mails geschrieben." Bevor sie mit ihrem Mann nach Deutschland zog, hatte sie dort gelebt, wo meist die Republikaner das Sagen haben. Die beiden Vertreter "ihres" Staats zählten zu den Parlamentariern, die bis Mittwoch nicht bereit waren, die Wahl von Joe Biden zu bestätigen. "Ich habe sie dazu aufgerufen, für die ganze Bürgerschaft einzutreten – nicht nur für die eigene Basis", so Schimkat.

Sie kann und will sich nicht vorstellen, dass Trump noch knapp zwei Wochen im Amt bleibt. Sie hofft, dass entweder die Regelungen für eine Absetzung wegen Unfähigkeit greifen – oder ein Amtsenthebungsverfahren zustande kommt. Trump sei der Hauptverantwortliche für die Gewalt, die Verletzten, die Toten. "Er hat die Menge aufgewiegelt. Auch in den Sozialen Netzwerken", sagt Schimkat – während sie nach einer Stellungnahme der "Democrats Abroad" sucht. Dort ist von einem "Staatsstreich" die Rede. Andere in Deutschland lebende Anhänger der Demokratischen Partei drücken sich noch drastischer aus. Schimkat ist sich weniger sicher, mit welchen Begriffen sie das Geschehen einordnen soll.

Für sie bleiben Fragen – und die Feststellung, dass es ein "Weiter so!" nicht geben dürfe. "Ich habe zwar mit Protestaktionen gerechnet, aber ich hätte nie gedacht, dass das Kapitol gestürmt wird. Wo waren die Sicherheitskräfte?" Hatten es die vorwiegend "weißen" Trump-Anhänger zu leicht? Schimkat erinnert an den letzten Sommer: Auf den TV-Aufnahmen der damaligen "Black-Lives-Matter"-Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt waren die Kräfte unübersehbar. Beim Parlamentssturm vom Mittwoch seien eher wenige Polizisten zu erkennen gewesen. Sie vermutet, dass man auf "schwarze" Proteste alarmierter reagiert als auf "weiße".

Trump und andere Politiker müssten nun die Konsequenzen ihres Gebarens tragen, so Schimkat. "Sie müssen bezahlen, weil sie die demokratischen Gepflogenheiten mit Füßen treten. Und wenn es juristisch nicht möglich ist, dann politisch."