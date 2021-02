Von Wolf H. Goldschmitt

Weinheim/Rhein-Neckar. Bergeweise Müll und überall Katzen: Die Räumung einer Weinheimer Zwei-Zimmer-Wohnung bleibt den Mitarbeitern des Tierheims lange in Erinnerung. Die falsche Tierliebe einer inzwischen verstorbenen Frau hat nicht nur in den Sozialen Medien Wellen geschlagen. Sie konnte ihre Tiere nicht mehr angemessen versorgen. Es fehlte an Futter, Wasser, Hygiene, Pflege und tierärztlicher Betreuung. Und sie erkannte nicht, dass es ihnen in ihrer Obhut schlecht geht. Wenn dann noch das Veterinäramt des Rhein-Neckar-Kreises bei einer hastigen Kontrolle der Wohnung die Notlage der Halterin nicht erkennt, ist das bittere Ende unausweichlich.

"Die Veterinäre hätten eigentlich sehen und riechen müssen, dass viel zu viele Wohnungskatzen auf engstem Raum bei heruntergelassenen Rollläden leben", glaubt Michael Ehlers vom Tierheim Weinheim. Inzwischen sind es 36 gerettete Katzen, die unkastriert in den Tierheimen Weinheim, Heidelberg und bei der Arche Noah Ketsch untergekommen sind. "Vielleicht werden es sogar noch mehr, denn wir sehen nicht genau, ob noch weitere trächtige Kätzinnen dabei sind", berichtet Ehlers. "Wer über dieses Weinheimer Katzendrama nachdenkt, sollte auch an die wahrlich astronomischen Kastrationspreise vieler Tierärzte im Rhein-Neckar-Kreis denken, die sicher oft mit ein Grund für die von vielen Besitzern nicht gewollte Tieranzahl sein können", sagt die Mannheimer Tierschutzaktivistin Margot Engel.

Wer seine Katze kastrieren lässt, muss laut Gebührenordnung mit Tierarztkosten von 80 bis 85 Euro für einen Kater beziehungsweise rund 140 Euro für eine weibliche Katze rechnen. Zumindest, wenn es sich um einen unkomplizierten Eingriff handelt. Tierärzte dürfen allerdings bis zum dreifachen Satz abrechnen. Das heißt, die Kosten einer Kastration können im Schnitt 260 Euro erreichen – je nach Umständen sogar noch teurer.

Normalerweise ergeben sich die Gesamtkosten der Kastration einer Katze aus den folgenden Bestandteilen: Voruntersuchung, Narkosespritze, Kastration (eigentliche Operation) und Aufwachspritze. "Aber wer kann schon locker die Kastration einer Kätzin, die mitleidvoll in den Haushalt aufgenommen wurde, herrenlos und schon schwanger war, und die dann im Haushalt unerwartet Junge bekommt, problemlos stemmen. Wenn das Geld fehlt, wächst die Tieranzahl und das Elend", betont Engel.

Das Tierheim Heidelberg bietet zumindest einen Zuschuss für die Operation an, wenn der Halter Sozialhilfe empfängt. Aber nicht allein die Katzen in Wohnungen sollten kastriert sein, um unkontrollierte Vermehrung zu verhindern. Besonders das Leid der Katzen, die auf der Straßen leben und auf tägliche Fütterung von freiwilligen Tierschützern angewiesen sind, könne nur durch Kastrationen gemildert werden, so Andreas Parmentier von der Mannheimer Tierschutzpartei.

Während Städte wie Viernheim oder Lampertheim längst eine Kastrationspflicht für freilaufende Katzen beschlossen haben, tun sich andere Städte sehr schwer damit. In Mannheim versuchen auch private Füttergruppen seit Monaten vergeblich, eine Katzenschutzverordnung über die bürokratischen Hürden zu bringen. "Der örtliche Tierschutzverein unterstützt uns aus Furcht vor einer Kostenlawine beim Registrieren der Streuner leider nicht.

Aber diese Daten fordert die Stadtverwaltung, bevor sie eine Kastrationspflicht auf den Weg bringt", bedauert Kristina Stumpf, die auf eigene Kosten regelmäßig Katzen versorgt. Mit einer solchen Verordnung müssten Katzenhalter, die ihrem Tier Zugang ins Freie gewähren, diese vorher von einem Tierarzt kastrieren, mittels Mikrochip oder Tätowierung kennzeichnen und registrieren lassen. Dies gilt für Katzen im Alter ab fünf Monaten. Wer dieser Pflicht nicht nachkommt, muss mit einer Geldbuße rechnen. Bis 1000 Euro Bußgeld sind in Hessen bei einem Verstoß möglich.

Hintergrund dieser Initiative, die auch in Heidelberg und Weinheim Befürworter hat, ist die Tatsache, dass die Zahl verwilderter, herrenloser Hauskatzen auf Mannheimer Gemarkung deutlich angestiegen ist. Die Tierschützer gehen von weit über 300 verwilderten Hauskatzen aus – aber die Zeit drängt.

Innerhalb jeden Jahres wächst diese Zahl rasant, denn Katzen sind bereits im Alter von vier bis sechs Monaten geschlechtsreif und können zweimal pro Jahr Nachwuchs bekommen, wobei pro Wurf bis zu sieben Katzen-Welpen geboren werden. Viele müssen bereits als Jungtiere qualvoll sterben, da sie von Geburt an unter Krankheiten leiden.

Weinheim. Kot, Urin, Müll: Den Mitarbeitern des Tierheims Weinheim schlägt ein unerträglicher Gestank entgegen, als sie eine Weinheimer Zwei-Zimmer-Wohnung betreten. Mindestens 29 Katzen vegetieren dort zwischen Bergen von Abfall. Verängstigt, voller Flöhe und nicht kastriert warten sie jetzt in den Tierheimen Weinheim, Heidelberg und bei der Arche Noah Ketsch auf den ärztlichen Check und später auf ein neues, artgerechtes Zuhause. Manche hatten unlängst Nachwuchs bekommen. Ob sich deren Kadaver unter dem Chaos befinden, bleibt ungeklärt, bis der ganze Unrat weggeschafft ist. Warum aber hat es zu so viel Leid kommen können? Die Frau, die aus falsch verstandener Tierliebe mit ihren Vierbeinern völlig überfordert war, kann diese Frage nicht mehr beantworten. Sie ist tot. Bevor sie starb, war das Veterinäramt des Rhein-Neckar-Kreises vor Ort, um sich ein Bild von der Situation zu machen. Woher der Tipp kam, ist unklar. "Die Veterinäre hätten eigentlich sehen und riechen müssen, dass zu viele Wohnungskatzen auf engstem Raum bei heruntergelassenen Rollläden zu bedauerlichen Opfern einer Frau geworden sind, die ihr Leben nicht mehr im Griff hat", sagt Michael Ehlers vom Tierheim Weinheim. Warum es angesichts der hilflosen Lage der Katzenbesitzerin keine interne Information an das Sozialamt oder an die Seuchenbehörde gegeben habe, kann er nicht verstehen.

Doch außer einem Brief mit künftigen Auflagen für die Haltung kommt bei der Kontrolle nichts heraus. Und dieses Schreiben landet erst Wochen später im Briefkasten der mittlerweile verstorbenen Adressatin. "Wie viele bedauernswerte Kätzinnen in dieser Zeit schwanger geworden sind, kann man nur erahnen", bedauert Ehlers die Tatenlosigkeit der Kontrollbehörde. Auch manche frischen Wunden der Kater hätten bei rechtzeitigem Eingreifen verhindert werden können, ist er fest überzeugt.

Auf Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung teilt das Veterinäramt mit, dass es im November 2020 gemeinsam mit dem Gemeindevollzugsdienst der Stadt Weinheim eine Kontrolle der Katzenhaltung durchgeführt und nur sieben Katzen festgestellt habe. "Der Ernährungs- und Pflegezustand der Katzen war bei diesem Kontrolltermin nicht zu beanstanden. Die Tiere zeigten kein auffälliges Verhalten und waren keinerlei Gefahren ausgesetzt. Die Katzenhalterin, die sich nicht in einer hilflosen Lage befand, wurde darüber belehrt, mit welchen Maßnahmen sie die Katzenhaltung verbessern soll und zeigte sich kooperativ", heißt es in der schriftlichen Stellungnahme weiter. Wie es zur wundersamen Katzenvermehrung innerhalb von wenigen Wochen gekommen ist, lässt die Behörde offen.

Als die Halterin der Katzen Ende vergangenen Jahres nicht mehr lebt, bringt ihr Lebenspartner plötzlich einige Katzen zum Tierheim und erzählt von weiteren Vierbeinern in der 60-Quadratmeter-Wohnung, die er gern abgeben will. Sofort schrillen bei Tierheimleiterin Jutta Schwedler und ihren Helfern die Alarmglocken. Eine Räumung und Rettung wird unausweichlich. Die Tierschutzaktion kommt den Verein teuer. Michael Ehlers schätzt die unerwarteten Kosten auf weit über 5000 Euro für Kastrationen und tierärztliche Notversorgung.

