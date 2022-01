Von Philipp Weber

Weinheim. Tierschützer haben in Weinheim seit Juli vergangenen Jahres rund 60 streunende Katzen gesichtet. "Dies ist aber nur eine sehr vorsichtige Schätzung, vermutlich gibt es im Stadtgebiet deutlich mehr verwilderte Katzen", erklärt Jutta Schweidler auf RNZ-Anfrage. Die Leiterin des Weinheimer Tierheims und ihre Mitstreiter wollen das Leid der oftmals verwahrlosten und kranken Katzen eindämmen und setzen sich deshalb für eine kommunale Katzenschutzverordnung ein. Es gibt die "Initiative Katzenschutzverordnung in Weinheim". Mithilfe dieses rechtlichen Instruments soll sichergestellt werden, dass Kater kastriert und Katzen unfruchtbar gemacht werden.

Damit einher ginge eine systematische Erfassung der Tiere. "Diese Maßnahmen sind notwendig, weil sonst Kater auf Brautschau gehen und unter Umständen eine große Zahl an Katzen decken", so Schweidler. Katzen können viele Jungen bekommen, die sich dann weitervermehren. Die Tiere leben dann in sogenannten Katzenkolonien. "Das sind Orte, an denen die Tiere meist schon zur Welt gekommen sind – und wo sie oft gefüttert werden", erklärt Schweidler. Weinheim sei in derlei Hinsicht noch harmlos, in anderen Städten gebe es weit größere "Kolonien".

Es kümmern sich meist engagierte Bürger, die Mitleid mit den Tieren haben. Eine von ihnen ist Ivonne Heubach. Sie fängt beinahe täglich streunende Katzen ein, die von Anliegern gemeldet werden. Die Behandlung der Tiere ist teuer – nicht nur wegen der Kastrierung. Viele Katzen haben Flöhe oder leiden an Infektions- oder Zahnerkrankungen. Seit September 2021 wird ein Heftchen namens "Weinheimer Katzen – Kreatives zum Weltkatzentag 2021" verkauft. Der Erlös komme dem Katzenschutz und einer Katzenschutzverordnung unter der Schirmherrschaft des Weinheimer Tierheims zugute, heißt es in einer Mitteilung. Demnach konnte bereits eine erste Spendensumme in Höhe von 182,82 Euro an das Weinheimer Tierheim überwiesen werden.

Mit dem Geld werden Lebendfallen oder Kameras angeschafft, um die Tiere entdecken und fangen zu können. Außerdem wird damit Katzennahrung für die betreuten Futterplätze angeschafft. Die seit Juli gesichteten Katzen konnten medizinisch versorgt und kastriert werden. Die Kosten hierfür tragen nach wie vor das Tierheim – und oft auch die ehrenamtlichen Betreuer der Futterstellen selbst.

"Nach wie vor gibt es trotz Empfehlung des Landes Baden-Württemberg keine Katzenschutzverordnung in Weinheim", bedauern die Tierschützer: "Die Verhandlungen dazu sind zwar auf den Weg gebracht worden, aber eine Entscheidung steht noch aus." Wieder und wieder fallen Katzen dem Straßenverkehr zum Opfer. Die umherziehenden Tiere gefährden ihrerseits aber auch Autofahrer, Stichwort: Folgeunfälle. Sicherlich ist nicht jede überfahrene Katze ein Streuner, räumen die Aktiven ein. Aber solche Fragen ließen sich eben nur durch das Auslesen von Registrierchips klären – "und wenn die Zusammenarbeit zwischen den Verantwortlichen beim Baubetriebshof Weinheim und dem Tierheim langfristig und zielführend optimiert wird".

So habe der Erste Bürgermeister Torsten Fetzner zugesagt, beim Baubetriebshof darauf hinzuwirken, dass tote Katzen zum Auslesen der Chips an das Tierheim übergeben werden. Die Chips braucht man – vor allem bei weiblichen Tieren – aber auch, um ohne großen Aufwand fruchtbare von unfruchtbaren Tieren zu unterscheiden und gegebenenfalls Kastrationen vorzunehmen. Zuletzt konnten die Aktiven allein an zwei Tagen sieben Katzen in Lebendfallen festhalten. Alle seien erst wenige Monate alt, doch nur drei sind eventuell in ein neues zu Hause zu vermitteln. Sind Katzen erst einmal an das Leben als "Wildtiere" gewöhnt, sei eine Domestizierung kaum möglich, so Schweidler. Man bringt sie daher an eine betreute Futterstelle, aber wenigstens kastriert und registriert, um das Katzenelend etwas einzugrenzen.

Info: Wer die Initiative "Katzenschutzverordnung in Weinheim" unterstützen möchte oder eins der Heftchen zum Preis von fünf Euro erwerben möchte, meldet sich unter katzenschutz-weinheim@web.de oder direkt im Weinheimer Tierheim. Kontakt unter der Rufnummer 06201 / 62224.