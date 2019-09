Weinheim. (sha) Wieder Ärger für die Fahrgäste auf der Bahnstrecke zwischen Heidelberg und Frankfurt: Der Abschnitt zwischen Weinheim und Darmstadt war am Mittwoch wegen starker Rauchentwicklung in beide Richtungen gesperrt werden.

Auslöser war eine in Flammen stehende Gartenhütte zwischen Weinheim und dem Stadtteil Sulzbach am Rande der Kreisverbindungsstraße K4229, die gegen 14.45 Uhr aus bislang unbekannten Gründen in Brand geraten war. Dies meldet die Polizei. Die Bahn hatte zuvor von einem "Böschungsbrand im Gleisbereich" gesprochen.

Nachdem die Weinheimer Feuerwehr das Feuer gelöscht hatte, wurde der Bahnverkehr kurz nach 16 Uhr wieder freigegeben. Für viele Fahrgäste zunächst ein schwacher Trost: Es kam auch in Folge zu Verspätungen und Teilausfällen von Zügen.