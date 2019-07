Weinheim. (web) Im Weinheimer Schloss ist es im Vorfeld der gestrigen Ratssitzung zu Protesten von Bürgern gekommen. Einige der 20 bis 30 Zuschauer hielten Plakate in den Händen, die sich gegen Rechtsradikalismus und Günter Deckert richteten.

Hintergrund ist die Wahl des verurteilten Volksverhetzers und früheren NPD-Chefs Deckert zum Stadtrat, der die konstituierende Sitzung des am 26. Mai gewählten Gremiums schon zu Beginn mit Zwischenrufen zu unterbrechen versuchte. Die Zusammenkunft zog sich bis weit in den Abend hinein, weil Deckert geheime Abstimmungen beantragte. Die ausführliche Berichterstattung folgt in der Ausgabe am morgigen Freitag.