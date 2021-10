Weinheim. (web) Cemal Demirci kam als 16-Jähriger nach Deutschland. "Mein Vater hatte in den sechziger Jahren angefangen, in Deutschland zu arbeiten, bei einer Estrichfirma in Heiligkreuz. Meine Mutter folgte ihm 1974. Ich habe bis 1980 bei meiner Oma gelebt", sagt der heutige Vorstand der Partei "Die Linke" in Weinheim. Als es zum Militärputsch kam, holten ihn seine Eltern aus der Westtürkei zu sich: "Ich wäre damals lieber geblieben, aber meinen Eltern war die Lage in der Türkei zu unsicher", blickt Demirci zurück: "Dort war ich in der zweiten Klasse der Berufsschule. Dann kam ich in ein ganz anderes Land."

Seine erste Station wurde der Internationale Bund (IB) in Mannheim, der ihn bei Eingliederung und Spracherwerb unterstützte. Es folgte die Ausbildung zum Maschinenschlosser an der Carl-Benz-Schule, ebenfalls in Mannheim. Seine erste Arbeitsstelle als Schlosser bekam Demirci in einem Traditionsunternehmen: der früheren Teigwarenfabrik 3Glocken. 1989 wechselte er in die Logistiksparte der Firma Freudenberg.

"Ich engagiere mich schon lange in der Föderation Demokratischer Arbeitervereine, die Partei ,Die Linke’ habe ich kennengelernt, als sie noch WASG hieß", sagt Demirci und lacht. "Der wichtigste Unterschied zwischen den beiden Ländern ist die Tatsache, dass es in Deutschland Meinungsfreiheit gibt. Es ist eine funktionierende Demokratie", sagt er, wieder ganz im Ernst. Die Entwicklungen in der Türkei sieht er durchaus mit Sorge.

"Für Deutschland wünsche ich mir, dass die Menschen friedlich zusammenleben – und alle Einwohner dieses Landes die gleichen Rechte haben. Wer seit so langer Zeit hier lebt, sollte mitreden können", fordert er konkret ein gewisses Maß an Gleichstellung mit EU-Ausländern. Diese dürfen auf kommunaler Ebene wählen und gewählt werden. Aus seiner Sicht wäre das Kommunalwahlrecht ein wichtiges Signal an die rund eineinhalb Millionen türkischen Staatsangehörigen im Land. Denn selbst wenn sie sich in Vereinen, Elternbeiräten und Parteien engagieren, können sie sich in der Kommunalpolitik bislang nur als "sachkundige Bürger" einbringen – nicht als stimmberechtigte Stadträte.

"Ich vertrete die zweite Einwanderergeneration", sagt Ishak Ünal, Vorsitzender Moschee-Gemeinde in Weinheim. Er kam 1980 nach Deutschland, im Alter von 15 Jahren. "Es waren politisch schwierige Zeiten, Deutschland schien damals immer weniger Menschen aus dem Ausland zu wollen", sagt er. Daher habe ihn sein Vater mitgenommen. Ünal belegte Deutschkurse, schaffte erst den Haupt-, dann den Realschulabschluss. Die Ausbildung zu Schlosser bestand er ebenfalls, sein Arbeitsplatz wurde der Kunstdarmhersteller Naturin.

Er kann sich noch an die Zeiten erinnern, als das Türkische Kulturhaus noch in der Paulstraße war: "Wir trafen uns, lasen, redeten oder spielten Billard." Als es am alten Standort Probleme gab, erwarb die Gemeinschaft das Grundstück der heutigen Mevlana-Moschee: "Das ist bis heute kein reines Gebetshaus, sondern ein Treffpunkt. Auch andere Vereinigungen wie der Türkische Elternverein nutzen die Räume", sagt er. Er ist schon zum zweiten Mal Vorstandsvorsitzender der Gemeinde: Als die Kinder aus dem Haus waren, nahm er das Ehrenamt noch einmal an. Dass es rund um die Moschee und deren Minarett mehrfach zu Debatten kam, bedauert er: "Miteinander über das Thema reden, ist besser. Aber es gab auf beiden Seiten Sturköpfe."

EU-Bürger dürfen nach drei Monaten wählen

Zur Wahrheit gehöre aber auch, dass Interessierte in der Moschee willkommen sind, unabhängig von Nationalität und Religionszugehörigkeit. Auch Schulklassen informieren sich dort. Das sei durchaus im Sinne des persischen Mystikers, nach dem die Moschee benannt ist, sagt Ünal.

Ünal sitzt im Beirat des Weinheimer SPD-Ortsvereins. Er sei sozial engagiert, wolle Jugendlichen ein Beispiel geben – und sich für Mitbestimmung einsetzen. "In den Kommunen dürfen EU-Bürger wählen und gewählt werden, sobald sie drei Monate im Land sind. Wir sind seit sechs Jahrzehnten da, arbeiten, zahlen Steuern." Er hofft nun auf die Koalitionsverhandlungen im Bund. Foto: Kreutzer