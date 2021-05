Von Günther Grosch

Weinheim/Rhein-Neckar. Zwanzig von deutschlandweit insgesamt 60 teilnehmenden Schulen hat der Verband der Deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche (Bitkom) in diesem Jahr mit dem Prädikat "Smart School" ausgezeichnet. Das bundesweite Netzwerk der Smart Schools wächst damit auf 81 Standorte von Flensburg bis Garmisch-Partenkirchen an. Die ersten beiden Schulen waren 2016 ausgezeichnet worden. Eine Fachjury – unter anderem mit der Staatsministerin und Beauftragten für Digitalisierung, Dorothee Bär – entschied letztlich darüber, wer die besten Konzepte und Projekte zur Digitalisierung von Schule und Unterricht vorweisen konnte.

"Die Helen-Keller-Schule als eine von nur zwei in diesem Jahr ausgezeichneten Beruflichen Schulen gehört ab sofort dazu", freuten sich HKS-Schulleiterin Andrea Haushalter, ihre Stellvertreterin Franziska Rüter, Oberstudienrat Michael Klein und der Diplom-Sozialpädagoge Ralf Fabian. "Smart Schools sind digitale Leuchtturmschulen, die bei der digitalen Transformation im Bildungsbereich besonders weit sind und andere Schulen mit ihren Erfahrungen inspirieren und unterstützen sollen", sagt Haushalter.

"Wir waren auf die Wettbewerbsteilnahme bestens vorbereitet", so die Oberstudiendirektorin weiter. Die Schulgemeinschaft an der HKS als "Schule für Gesundheit, Pflege, Erziehung, Ernährung und Soziales" lebe die digitale Innovation und Kreativität in vorbildlicher Weise bereits seit vielen Jahren. Schon lange vor der Corona-Pandemie habe sich ein Team um den Multimediaberater Michael Klein damit beschäftigt, wie digitaler Unterricht von zu Hause aus perfekt und ohne Ausfälle umgesetzt werden kann. Mit der Auszeichnung habe die Schule nun ein weiteres Aushängeschild für qualitativ guten und zeitgemäßen Unterricht erworben.

"Smart Schools sind Ökosysteme des digitalen Lernens, die digitale Bildungsangebote modellhaft im Praxisbetrieb zeigen. Dabei existieren herausragende Konzepte, welche die drei Säulen Infrastruktur, Pädagogisches Konzept und Lehrerfortbildung umsetzen", lobte die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Anja Karlicek, im Rahmen der coronabedingt online durchgeführten Preisverleihung.

Bei der Jury punkten konnte die HKS mit gleich acht herausragenden Merkmalen. In ihrer digitalen Infrastruktur weist die Schule unter anderem einen Zehn-GB-Glasfaseranschluss, flächendeckendes WLAN sowie neun iPad-Klassen mit über 400 ausleihbaren Endgeräten aus. "Womit jeder unserer rund 1000 Schüler mit einem eigenen oder von der Schule zur Verfügung gestellten iPad mit Tastatur verfügt", so Klein. Weitere 200 Tablets sollen im kommenden Schuljahr angeschafft werden.

Darüber hinaus hat jeder Schüler und Lehrer einen Office-365-Zugang, die Schule selbst ein eigenes Programm für digitale Klassenarbeiten. Ein internes IT-Team erfährt zusätzlichen Support vom Kreis. Die Schüler selbst erhalten nur Apps, welche vorher von der Schule frei-gegeben wurden. Und: Alle Geräte sind mit einem sogenannten Mobile Device Management (MDM) verbunden, das die zentralisierte Verwaltung von Mobilgeräten ermöglicht. Angesichts der unterschiedlichen digitalen Vorerfahrungen der Schüler baut das digitale Schulkonzept auf einem schulinternen Mediencurriculum auf. Hierbei kommen sogenannte "Nursing Anne Simulatoren" (digitale Simulationspatienten) zum Einsatz. Regelmäßige "Schulentwicklungstage" unterstützen das 90-köpfige Kollegium in seiner Arbeit und Fortbildung.

Weitere Stichworte zum Einsatz digitaler Technologien und Medien an der HKS sind das "digitale Klassenbuch", das hauseigene Intranet, ein eigenes "Schul-Wiki" mit allen digitalen Informationen für die Schüler sowie die Anwendung "Teams" als digitale Lernplattform. Die von Microsoft entwickelte Plattform kombiniert Chats, Besprechungen, Notizen und Anhänge.

Nicht weniger kreativ zeigen sich die Unterrichtsmethoden und das darauf basierende individuelle Lernen. Hier gibt es unter anderem Übungsfirmen zur Darstellung eines klassischen digitalen Büroalltags und das digitale Unterrichtskonzept für die "Offene Lernzeit" im AV Dual-System. Erklärvideos und Unterrichtsmaterialien werden den Schülern digital über "Teams" zur Verfügung gestellt. Zahlreiche Lehr- und Lernapps wie "Quizlet" und "Typing Fingers" runden das Angebot ab.

Als Personal für die digitale Bildung, Fort- und Weiterbildung gibt es an der HKS drei Multimediaberater und Administratoren für Schüler und Lehrer sowie eine Fortbildungsbeauftragte. Ein weiteres Gremium sorgt für die interne wie externe Evaluierung. "Die Anpassungsfähigkeit bei der Digitalisierung stellt einen zentralen Eckpfeiler eines erfolgreichen Schulalltags dar", macht Klein deutlich. "Das gesamte Kollegium mitzunehmen" stelle das eigentliche A und O des Erfolges dar. "Funktioniert eine App nicht in mindestens 90 Prozent der Fälle, sinkt die Bereitschaft der Lehrer, diese im Unterricht auch einzusetzen."

An der HKS gelinge die Einbindung des Kollegiums in hervorragender Weise, bestätigt Ralf Fabian: "Nicht nur jüngere Kollegen, auch diejenigen, die demnächst vor ihrer Pensionierung stehen, waren von Anfang an mit Feuer und Flamme dabei".

Bereits ab der zweiten Woche des ersten Lockdowns wurden die ersten Unterrichtsstunden vollumfänglich über Teams abgehalten, berichtet Studiendirektorin Franziska Rüter. Durch die zahlreichen Fortbildungsangebote sowie die außergewöhnlich hohe Akzeptanz für die Digitalisierung innerhalb der ganzen Schule sind inzwischen alle Lehrkräfte so gut geschult, dass zu Beginn des zweiten Lockdowns vor den Weihnachtsferien 2020/21 alle bestens auf das erneute Home-Schooling vorbereitet waren.