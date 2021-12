Von Alexander Albrecht

Mannheim/Weinheim. Was ist das für ein Mann mit der Rockermähne, der am Dienstagmorgen in Handschellen zur Anklagebank des Mannheimer Landgerichts geführt wird? Ein Blender? Oder einer, der es mit den bürgerlichen Pflichten eben nicht ganz so ernst nimmt? Die Justiz hat ihn jedenfalls vor fünf Monaten in Untersuchungshaft gesteckt – wegen Fluchtgefahr, wie Konrad Schmidt, einer seiner drei Verteidiger, sagt.

Staatsanwältin Isa Böhmer wirft Bernd L., wie wir den Mann nennen wollen, Subventionsbetrug in einem schweren Fall vor. Er soll in mehreren Fällen unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Corona-Hilfen beantragt und erhalten haben. So zum Beispiel im April 2020, als ihm die Landeskreditbank 9000 Euro auf sein Konto überwies. Laut Anklage hatte Bernd L. angegeben, ein Einzelunternehmen in der Schlossgasse im Weinheimer Stadtteil Lützelsachsen zu führen.

Doch dort hat der Angeklagte nie gelebt oder gearbeitet, wie er zum Prozessauftakt vor der Großen Wirtschaftsstrafkammer selbst einräumt. Und dann liefert er eine erstaunliche Begründung, die auf den Herbst 2010 zurückgeht. Damals habe er bei einem befreundeten und bereits verstorbenen Immobilienverwalter einen Mietvertrag für das stark sanierungsbedürftige Anwesen mit Lagerhalle in der Schlossgasse unterschrieben und gleich die Kaution bezahlt.

Seltsam ist: Auf dem Dokument soll die Unterschrift der Eigentümerin gefehlt haben. Diese sagte bei ihrer polizeilichen Vernehmung im vergangenen Jahr aus, Bernd L. nicht zu kennen und ihm keine Wohnung vermietet zu haben. Der Angeklagte meldete seinen Wohnsitz zum 1. September 2010 bei der Stadt Weinheim an – und angeblich einen Monat später auch sein Gewerbe für dieselbe Adresse. Das, obwohl die Wohnung zum geplanten Einzug und in der Folge bewohnt war. Statt sich auf dem Rathaus jedoch wieder abzumelden, ließ sich Bernd L. bis zu seiner Festnahme die Post per Nachsendeauftrag an seinen "richtigen" Wohnsitz im südhessischen Wald-Michelbach schicken. Wo er nicht angemeldet war. Der Immobilienverwalter habe ihn hingehalten und in Aussicht gestellt, das Lützelsachsener Haus irgendwann kaufen zu können. Doch daraus wurde nichts.

Warum der Aufwand mit dem Nachsendeauftrag, will der Vorsitzende Richter Oliver Ratzel wissen. "Ich habe mir im Gefängnis sehr viele Gedanken darüber gemacht", sagt der Angeklagte, "ich weiß es auch nicht, ich war ja auch viel beruflich unterwegs". Redseliger ist Bernd L., als er über seine Biografie spricht, die ein bisschen nach der Vom-Tellerwäscher-zum-Millionär-Story klingt. Aufgewachsen in Berlin, Mittlere Reife und gleichzeitig Lehre als Feinblechner absolviert. Nach der Ausbildung arbeitete Bernd L. eigenen Angaben zufolge in Auffanggesellschaften seines Stammbetriebs, später für das Technologieunternehmen ABB. Es folgten Auslandsaufenthalte und schließlich der Sprung in die Selbstständigkeit.

Zu seinen Kunden hätten BMW in München, ein Wiesbadener Hotel, die Telekom, die BASF und ein Kraftwerk gezählt. Ausschließlich Großprojekte. Dabei habe er sich um die Lüftungstechnik inklusive Wartung und Instandhaltung gekümmert und sei oft gerufen worden, wenn andere Firmen zuvor Fehler gemacht hatten. "Ich war der Feuerwehrmann", sagt Bernd L. Richter Ratzel ist skeptisch. "Das sind ja sehr verantwortungsvolle Tätigkeiten. Dazu braucht es doch Hintergrundwissen, wie es Ingenieure haben", meint er. "Dafür hatte ich wohl ein besonderes Talent", entgegnet der Angeklagte und gibt an, in Spitzenzeiten bis zu 70 Mitarbeiter beschäftigt und zehn bis zwölf Millionen Euro Umsatz pro Jahr gemacht zu haben. Als ob er nicht hinter Gitter sitzen würde, kündigt Bernd L. bereits das nächste Projekt an: die "Klinik am Fluss" mit angeschlossenem Augenzentrum in Schriesheim. Zweifel sind angebracht: Durch die Weinstadt fließt nur der Kanzelbach.

Und doch: Einen gewissen geschäftlichen Erfolg muss Bernd L. doch verbucht haben, sonst hätte er nicht eine größere Gewerbeimmobilie in Bensheim kaufen können. Auch diese Geschäftspost landete über Umwege in Wald-Michelbach. Die Büroräume und Lagerflächen vermietet er vor allem an die Bauteile-Firma einer Bekannten und ein Einzelunternehmen für CAD-Konstruktionsleistungen, die handwerklich von anderen Betrieben übernommen werden. Geschäftsführer ist ein Freund von Bernd L. – 500 Euro monatlich bekommt der dafür, fürs Nichtstun. Der eigentliche Chef ist der Angeklagte. Und der gesteht auf Nachfrage des Gerichts: Er hat die Unterschrift des Kumpels auf dem Mietvertrag gefälscht.

Das wirft kein gutes Licht auf den Mann, der sich noch mit weiteren Betrugsvorwürfen konfrontiert sieht. Für seine Firma mit angeblichem Sitz in Weinheim bezog er im vergangenen Jahr Corona-Überbrückungshilfen von der Landeskreditbank in Höhe von knapp 36.000 Euro und einen zweckgebundenen Mikro-Kredit des Landes Hessen von mehr als 35.000 Euro. In einem Fall soll Bernd L. behauptet haben, die Miete für sein Büro in Lützelsachsen wegen der Pandemie nicht mehr zahlen zu können. Als Privatadresse gab er eine Wohnung in Laudenbach an – aus der er nach wenigen Tagen wieder ausgezogen war. Gemeldet ist Bernd L. dort offenbar noch immer.

Update: Dienstag, 14. Dezember 2021, 19.47 Uhr

Corona-Betrug kommt vor Gericht

Weinheim. (alb) Ein 53-Jähriger soll im vergangenen Jahr insgesamt mehr als 80.000 Euro an Corona-Hilfen- und -Krediten erschlichen haben. Der Mann sitzt inzwischen in Untersuchungshaft und muss sich ab Dienstag, 14. Dezember, wegen des Verdachts des Subventionsbetrugs in mehreren Fällen vor dem Mannheimer Landgericht verteidigen. Die Große Wirtschaftskammer hat bis Ende Januar acht Prozesstage angesetzt.

Der Angeklagte soll im April 2020 eine Corona-Soforthilfe des Bunds in Höhe von 9000 Euro beantragt und später auch erhalten haben. Dabei behauptete er wahrheitswidrig, ein Unternehmen mit Hauptsitz in Weinheim zu führen. Zwei von seinem Steuerberater ausgefüllte Anträge auf Überbrückungshilfen reichte der angebliche Firmenchef nach Angaben des Gerichts im Juli und Dezember bei der Landeskreditbank ein. Dadurch strich der Angeklagte in einem Fall rund 5400 Euro ein, im anderen fast 31.000 Euro.

Einen weiteren Antrag auf Überbrückungshilfe über 90.000 Euro zog der 53-Jährige im Juli dieses Jahres zurück – nachdem er zuvor verhaftet worden war. Bereits im Juli 2020 lehnte das Regierungspräsidium Kassel den Wunsch des Angeklagten nach Corona-Soforthilfen ab. Erfolgreich war der mutmaßliche Betrüger zwei Monate später bei der Landesbank mit seinem Antrag auf ein Mikro-Darlehen aus einem Förderprogramm.

Dieses kam Unternehmen zugute, die durch die Folgen der Pandemie in ihrer Existenz bedroht waren. Der Angeklagte soll sich hier als freiberuflicher Ingenieur ausgegeben haben, der angeblich die Mieten für sein Büro nicht mehr bezahlen konnte. Daraufhin schlossen die Bank und der Mann einen Darlehensvertrag. 35.000 Euro flossen auf das Konto des Angeklagten.