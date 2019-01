Weinheim. (pol/mün) Die Polizei warnt vor einer neuen Masche von "falschen Polizisten", bei der die wahren Ordnungshüter schon fast machtlos sind. Sie selbst wurden für ein perfides Täuschungsmanöver genutzt, sodass die Betrüger eine 49-Jährige überlisten konnten. Der Vorfall ereignete sich am 8. Januar abends in Weinheim.

> Der Anruf:

Gegen 20.45 Uhr wurde eine 49-Jährige von angeblichen Polizeibeamten "Weber" und "Heckmann" vom nicht existierenden "Kriminalkommissariat K4 Weinheim" angerufen. Wie schon bei ähnlichen Fällen in der Vergangenheit gaben sie vor, einen Einbruch verhindern zu wollen und dass die Frau ihre Wertgegenstände sichern müsse.

> Der perfide Trick:

Die beiden "falschen" Polizisten wollten ihre Glaubwürdigkeit beweisen, in dem sie zusagten, gleich Polizeistreifen in die Nähe der Weinheimerin zu beordern. Tatsächlich konnte die 49-Jährige etwa fünf bis zehn Minuten später zwei Polizeistreifenfahrzeuge und vier uniformierte Beamte auf dem Nachbaranwesen erkennen, die mit Taschenlampen das Gelände absuchten.

> Wie das passieren konnte:

Ermittlungen der echten Kriminalpolizei haben jetzt ergeben, dass es an dem Dienstagabend tatsächlich zu einem Polizeieinsatz in der Nachbarschaft der 49-jährigen Weinheimerin gekommen. Ein Anrufer namens "Martin" hatte behauptet, dass er "zwei Jugendliche mit Taschenlampen im Vorgarten" gesehen habe. Daraufhin wurden zwei Streifenwagenbesatzungen zum Nachbargrundstück der 49-Jährigen beordert, um das alles zu überprüfen.

> So ging der Betrugsfall weiter:

Wegen der richtigen Polizisten in Nachbars Garten hatte die 49-Jährige Vertrauen zu den "falschen" Polizisten am Telefon. Sie folgte der Aufforderung, am nächsten Tag ihre Wertgegenstände an einen vereinbarten Ort zu bringen. Dort sollten sie als angebliche Beweismittel eines geplanten Einbruchs erfasst werden.

> Zweifel im letzten Moment:

Am Mittwoch wurde die 49-Jährige zu einem Wendekreisel im Mannheimer Stadtteil Vogelstang gelotst, wo sie ihre Wertgegenstände einer angeblich verdeckten Ermittlerin aushändigen sollte. Im letzten Moment erkannte die 49-Jährige den Schwindel und verständigte über Notruf die Polizei. Es kam zu keiner Übergabe der Wertgegenstände.

> Das hat die Polizei herausgefunden:

Für die Ermittler handelt es sich hier um die Weiterentwicklung der bekannten Betrugsmasche: Wahre Polizisten werden von den Betrügern genutzt, um selbst als "echt" zu erscheinen. Die Nachforschungen ergaben, dass der Anruf des Tippgebers "Martin" mit einer so genannten "gespooften" Telefonnummer angerufen hatte. Dabei wird auf einer Internetplattform eine gewünschte Telefonnummer kreiert, mit der dann bei den Opfern angerufen wird. Rückrufe sind nicht möglich, außer wenn eine existierende Rufnummer missbraucht wird (zum Beispiel die 110).

> Die Warn-Tipps der Polizei:

Die Polizei wird niemals um Geldbeträge oder Wertsachen bitten.

Die Polizei ruft niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das tun nur Betrüger.

Wenn man unsicher ist, dann die Nummer 110 anrufen Aber: Niemals dabei die Rückruftaste nutzen, man könnte wieder bei den Betrügern landen.

Betroffene können sich auch an das örtliche Polizeirevier wenden.

Niemals am Telefon über die persönlichen und finanziellen Verhältnisse sprechen.

Niemals am Telefon unter Druck setzen lassen. Im Falle eines Falles einfach auflegen.

Weitere Informationen und Präventionshinweise erhalten sie unter www.polizei-beratung.de. Hier finden Sie auch weitergehende Information zum Thema "spoofing".