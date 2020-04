Von Thomas Veigel

Weinheim. Die Menschheit stammt aus einem Garten – aus dem sie vertrieben wurde. Die Geschichte dieses tief verwurzelten Mythos ist bekannt. Möglicherweise ist er einer der Gründe, warum die Menschheit seit Jahrtausenden fasziniert ist von Gärten, den eigenen und den fremden. Der Garten ist ein Kulturprodukt, ein Stück Natur, in die der Mensch gestalterisch eingreift. Eine gelungene, naturnahe, standort- und pflanzengerechte Gestaltung ist dabei nicht nur ein wichtiger ökologischer Beitrag, sondern kann auch ein Kunstwerk sein.

Einer der bedeutendsten und schönsten Gärten Deutschlands liegt ganz in der Nähe: der Hermannshof in Weinheim. Aus dem Garten Eden wurde der Mensch vom einem zürnenden Gott vertrieben, aus dem Hermannshof von einem Virus.

"Es tut uns unendlich leid, Ihnen den Garten in dieser schönen Jahreszeit vorenthalten zu müssen", heißt es im Internet: Cassian Schmidt, der Leiter des Hermannshof, kann derzeit auch nicht sagen, wann und unter welchen Voraussetzungen er den der Garten wieder für das Publikum öffnen kann.

Auch Führungen finden bis auf Weiteres nicht statt. Nicht nur die Weinheimer vermissen die Besuche in "ihrem" Hermannshof. Für sehr viele Menschen, die in normalen Zeiten aus nah und fern anreisen, ist der Schau- und Sichtungsgarten zu einem Sehnsuchtsort geworden. Was gerade jetzt schmerzlich bewusst wird, da Besuche nicht möglich sind.

Hermannshof-Leiter Cassian Schmidt (l.) muss dieses Jahr auf die persönliche Beratung im Schau- und Sichtungsgarten verzichten. Er hat aber andere Möglichkeiten für die Pflanzen- und Gartenfreunde gefunden. Foto: Thomas Veigel

Cassian Schmidt und seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen tun ihr Möglichstes, um die Sehnsucht nach dem Hermannshof zu lindern. Bisher auf digitalen Wegen. Im Internet unter www.sichtungsgarten-hermannshof.de findet man Eindrücke aus dem Hermannshof. Unter anderem werden sämtliche Aspekte der Tulpenblüte ausführlich in Wort und Bild beschrieben. Das ist ein sehr schöner und gelungener Weg, auch in der aktuellen Situation den Bildungsauftrag des Hermannshofs zu erfüllen.

Beeindruckend wie immer sind die Frühjahrsaspekte der beiden von Tulpen geprägten Wechselflor-Beete zwischen Villa und Gärtnerhaus: Das eine erinnert mit seinen dezent getupften Blau-, Weiß-, Gelb- und Rot-Tönen an einen eleganten Orientteppich, das andere knallt wie ein monumentales Pop-Art-Gemälde ins Auge. Eine wunderbare Installation! 1550 Tulpenzwiebeln wurden allein für diese beiden Beete im Herbst gepflanzt.

Besonders schön blüh(t)en in diesem Jahr der große Judasbaum vor dem Gärtnerhaus und der fast 100 Jahre alte chinesische Teeapfel in der Nähe des Teichs. Auch davon gibt es im Internet eindrucksvolle Fotos, ebenso von dem Blumen-Hartriegel-Wäldchen im östlichen Teil des Hermannshofs. Von Bernd Dittrich sind zwei Videos zu sehen: Drohnenflüge über die blühenden, über 130 Jahr alten Magnolien auf dem Rasen vor der Villa und über die Blumen-Hartriegel.

Neu ist die Möglichkeit, sich über eine Bestellung ein Stück Hermannshof in den eigenen Garten zu holen. Unter der Rubrik "Pflanzenverkauf" kann man auf der oben genannten Internetseite einen Bestellschein und eine Pflanzenliste mit rund 100 Positionen herunterladen. Bestellen kann man per Fax oder per E-Mail. Per Mail wird mitgeteilt, wann die Bestellungen – montags zwischen 11 und 12 Uhr oder mittwochs zwischen 15 und 16 Uhr – gegen Barzahlung am Haupttor des Hermannshofs in der Babostraße 5 abgeholt werden können. Es sind Staudenraritäten und Neuheiten aus eigener Anzucht. Zum Teil von Pflanzen, die Cassian Schmidt von Exkursionen mitgebracht hat. Es besteht eine reiche Auswahl von Gehölzen, Halbsträuchern und Stauden für verschiedene Standorte wie Zistrosen, nordamerikanische Präriestauden, Gräser, mediterrane Kräuter und vieles mehr.

Wie Cassian Schmidt auf Anfrage mitteilte, soll die Liste immer wieder ergänzt werden, um stets neue, interessante Pflanzen zum optimalen Zeitpunkt anbieten zu können. Die Auswahl sei viel größer als beim Direktverkauf der vergangenen Jahre im Hermannshof mit seltenen Stauden aus eigener Anzucht. Alle Pflanzen wurden in der eigenen Gärtnerei in ökologischem, torffreiem Substrat und ohne Pflanzenschutzmittel kultiviert.