Von Alexander Albrecht

Weinheim. "Fritz-Walter-Wetter" sieht anders aus. Statt Dauerregen wie beim "Wunder von Bern" 1954 im Wankdorfstadion scheint über den Höhen Hohensachsens die Sonne und eröffnet vom Friedhof aus das Panorama von der Bergstraße auf die Rheinebene in all seiner Schönheit. Die in einen massiven schwarzen Grabstein gemeißelte Inschrift wirkt wie ein letztes Autogramm des großen deutschen Fußball-Weltmeister-Trainers: "Seppl" Herberger. Gelbe Stiefmütterchen blühen auf der Ruhestätte des "Chefs" und seiner Frau "Ev". Kränze der Städte Weinheim und Mannheim, des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) und der nach dem Kurpfälzer benannten Stiftung flankieren das Grab.

An diesem Montag vor genau 125 Jahren ist Sepp Herberger in Mannheim auf die Welt gekommen. In Sichtweite des Friedhofs steht sein Wohnhaus, das ihm bis zu seinem Tod im Frühjahr 1977 als Rückzugsort diente. Eine prominent besetzte Delegation mit dem frischgebackenen DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf an der Spitze hat dem Anwesen auf Einladung der heutigen Eigentümerfamilie Zerweck einen Besuch abgestattet, ehe sie den Hügel hinauf und am Weinberg entlang zur Gedenkfeier zieht. Da ist der erste eingetroffene Gast schon eine ganze Weile da: Kulttrainer Klaus Schlappner.

Der Samstagnachmittag bietet sich an, da am Abend die Nationalmannschaft in Sinsheim gegen Israel spielt. Der Weinheimer Oberbürgermeister Manuel Just macht den Auftakt der Reden und erreicht mit einer rührenden Hommage die Herzen der Gäste. Wenn er auf dem Flur vor seinem Büro auf das Ölgemälde von Herberger blicke, frage er sich, was ihm der Mensch darauf raten würde. "Dass das nächste Spiel – in meinem Fall der nächste Termin – der schwerste sei?" Oder er "mehr tun, aber noch mehr losse" solle? Herberger sei eben nicht nur ein Fußballexperte, sondern auch ein genialer Meister des einfachen Lehrsatzes gewesen, meint Just.

Der Gemeinderat des damals noch eigenständigen Hohensachsen habe am 30. Juni 1954 den berühmten Einwohner zum Ehrenbürger gemacht und damit beachtlichen Weitblick bewiesen. Vier Tage später schrieb die Herberger-Elf mit dem 3:2 gegen Ungarn deutsche (Fußball-)Geschichte und begründete damit die eigentliche Geburtsstunde der Bundesrepublik. Der Trainer habe Werte für alle Zeiten überliefert, so Just: Kampf- und Sportsgeist, Fleiß und Disziplin, aber auch Kameradschaft und Fairness. "Und die Achtung vor den Menschen, egal, ob sie reich oder arm sind, im Leben Glück oder Pech hatten."

Wie Just verspricht sein Mannheimer Kollege Peter Kurz, das Andenken an Herberger zu bewahren. Wobei der OB glaubt, dass ihm das Wiederholen seiner legendären Aphorismen nicht gerecht werde. Ein Satz wie "Der schnellste Spieler ist der Ball" hätte auch von einem spanischen Coach stammen können. Herberger, dessen Urgroßneffe Michael ("Söhne Mannheims") ebenfalls an der Feier teilnimmt, sei stolz gewesen, es aus dem tristen Arbeitermilieu auf dem Waldhof zu Berühmtheit und Wohlstand gebracht zu haben. Seine Wurzeln habe er nicht vergessen – getreu seinem Lebensmotto: "Wer oben ist, darf die unten nicht vergessen."

DFB-Chef Neuendorf nimmt den Ball auf, treibt ihn jedoch nicht mit der Leidenschaft und Verve seiner Vorredner weiter. Im Funktionärssprech zählt er die wichtigsten sportlichen Leistungen Herbergers auf. An einer Stelle beschreibt er seinen Charakter allerdings recht gut und erinnert an ein in den 60er-Jahren von Harry Valérien mit dem "Chef" geführtes Interview nach dessen Rücktritt als Bundestrainer. Herberger habe gesagt, er sei aus der Reihe der kleinen Vereine gekommen, und jetzt gehe er wieder dorthin zurück. Ein bescheidener, demütiger Mann.

Smalltalk in der „Nachspielzeit“ (v.l.): Klaus Schlappner, Oliver Bierhoff und Manuel Just. Foto: Kreutzer

In der "Nachspielzeit" übernimmt Klaus Schlappner mit seiner ihm eigenen "Schlappgosch" und Anekdoten aus den Herberger-Jahren die Regie. "Ihr müsst mehr mache": Dieser Satz ist dem langjährigen Waldhof-Trainer besonders in Erinnerung geblieben. "Schlappi", ein ähnlicher Typ wie "Seppl", zieht auch zwei Vertreter der Nationalmannschaft in seinen Bann: DFB-Direktor Oliver Bierhoff und 2014-Weltmeister Benedikt Höwedes, der inzwischen das Teammanagement verstärkt.

Herrlich, als Schlappner erzählt, wie er nach Spielen früher mit seiner Frau im Wald auf den Hochsitz geklettert ist, "um runterzukommen und zu schauen, was da alles rumspringt". Zum Schluss noch ein Tipp an Neuendorf: "Schauen Sie, dass Sie bei den Vereinen sind und man Sie kennt." Diesen Satz hätte auch Herberger unterschrieben.