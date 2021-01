Von Annette Steininger

Bergstraße. Eine größere Baustelle kommt in diesem Jahr auf die Nutzer der A 5 in der Region zu: So soll die Autobahn zwischen dem Kreuz Weinheim bis kurz vor der Anschlussstelle Ladenburg erneuert werden, teilte die Niederlassung Südwest der Autobahn GmbH des Bundes auf RNZ-Anfrage mit. Die Maßnahme ist demnach in zwei Abschnitte unterteilt.

Im ersten Bauabschnitt erfolgt die Erneuerung der Fahrbahndecke auf der Autobahn in Fahrtrichtung Karlsruhe, erläutert Niederlassungspressesprecherin Petra Hentschel. Baubeginn für den ersten Abschnitt sei voraussichtlich Mitte August, die Maßnahme soll circa vier Monate dauern. Im zweiten Bauabschnitt würden anschließend im Jahr 2022 die Fahrbahnen in Fahrtrichtung Frankfurt erneuert.

Für die erste Maßnahme bedeutet dies konkret: "Auf der Autobahn werden im ersten Bauabschnitt alle Fahrstreifen auf die Richtungsfahrbahn Frankfurt umgelegt, eine sogenannte 4+0-Verkehrsführung", erläutert Hentschel. Dennoch kommt es zu Beeinträchtigungen: So ist die Ab- und Auffahrt der Anschlussstelle Hirschberg in dieser Zeit in Fahrtrichtung Karlsruhe komplett gesperrt. Das heißt, man wird die A 5 in diese Richtung weder verlassen noch auf die Autobahn auffahren können.

Sperrung von Ab- und Auffahrt

"Das Umleitungskonzept über die Bundesstraße 3 ist noch in Abstimmung mit der Polizei, der Verkehrsbehörde und den Gemeinden", teilt die Niederlassungssprecherin mit. Im Jahr 2022 würden die Verkehrsumlegung und die Sperrungen in Fahrtrichtung Frankfurt dann spiegelbildlich ausgeführt.

Die Gesamtkosten der Erneuerung für beide Fahrtrichtungen belaufen sich laut Niederlassung Südwest auf circa 24 Millionen Euro und werden von der Autobahn GmbH des Bundes getragen.