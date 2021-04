Von Johannes Hucke

Kann Weißburgunder nach Jazz schmecken? Aber sicher. Schafft es ein Spätburgunder, die Basslinie einer Bach-Suite nachzubilden? Durchaus möglich. Um das herauszufinden, sind wir unterwegs durch weitgedehnte Weinfelder, entlang an Steilhängen, zwischen schmalen Rebenterrassen hin – stimmt alles nicht. Und eben doch! Wir sind also unterwegs zu einem Weingut, das keines ist. "Ich weiß, dass ich nichts weiß", könnte hier auf einem Flaschenetikett prangen. Prangt aber nicht. Was ist hier überhaupt los?

Hintergrund Adresse: Weingut Forgeurac, Leostraße 1, 68789 St. Leon Telefon: 01 60/4 51 66 73 oder 01 77/8 92 98 13 Homepage: [+] Lesen Sie mehr Adresse: Weingut Forgeurac, Leostraße 1, 68789 St. Leon Telefon: 01 60/4 51 66 73 oder 01 77/8 92 98 13 Homepage: www.forgeurac.com Seit: 2015 Lagen: Bühl, Erlenbach, Rauenberg, Tauberfranken. Keine klassischen Lagen-, nur Gewannangaben: Engelsfelsen, Riegelberg, Rappenberg, Hasselbach, Steinsatz, Petersbuehl, Walis, Herrenberg, Kapellen. Rebfläche: 3,5 Hektar Rebsorten: Weißburgunder, Riesling, Chardonnay; Spätburgunder, Lemberger Spezialitäten: Engelsfelsen 2017, Steinsatz 2018: beide Spätburgunder Preise: von 12,95 bis 42,62 Euro

"Wir wissen eigentlich nichts. Wir erforschen alles neu. Jedes Mal, wenn wir im Wingert stehen, fällt uns was ein, was noch keiner herausgefunden hat." Der so spricht, ist nicht etwa Weinbautechniker im ersten Semester, sondern ein ausgewiesener Experte. Jahrelang hat Marco Pfliehinger im berühmten Geisenheim geforscht, Institut für Bodenkunde. Schon die Grundlagen sind so komplex, dass wir uns nicht erkühnen, das Geringste davon wiederzugeben.

"Wir befinden uns immer noch am Anfang einer Reise", deutet Uwe Lange, der zweite im Bunde, die unendlichen Möglichkeiten des Weines an, die noch nicht einmal ansatzweise ausgelotet sind. Zumindest in Deutschland nicht. "Hierzulande kennen wir die Potenziale unserer Lagen noch kaum." Und warum? Nicht zuletzt, weil die Reben traditionell viel zu früh schnöde herausgerissen werden, bevor sie – nach 70, nach 100 Jahren – profund erzählen könnten, was da unten los ist, in der Lithosphäre. Bevor wir uns den beiden Grundlagenforschern in Sachen Weinbau und -genuss ausgiebiger zuwenden, nehmen wir erst mal einen Schluck.

Einfache Bezeichnung, aber inhaltsvoll: Forgeurac-Weine. Foto: Gert Steinheimer

"Kannste kauen. Das Gegenteil von langweilig." Für diese Expertise haben wir eigens Sommelier Daniel Dumbeck konsultiert. Er meint einen auf Granit gediehenen Weißburgunder, unfiltriert, ungeschönt, ungepumpt, biodynamisch angebaut wie alle Erzeugnisse von Forgeurac. Lange und Pfliehinger wären nicht die Pioniere, die sie von Natur aus sind, wenn sie nicht eigene Verfahren entwickelt hätten, um das Pflanzenwachstum desto empfindsamer zu begleiten, gewisse Tees und Kaltauszüge etwa. "Baden / Landwein / 2018" steht auf der Flasche. Allenfalls noch eine Lagen-, meist eine Gewannbezeichnung. Mehr nicht. Das ist natürlich frech, entspricht aber dem Prinzip der absoluten Notwendigkeit – und deutet zugleich Kritik an am deutschen Qualitätsweinsystem, das von Bürokraten und eben nicht von Enthusiasten geschmiedet wurde.

Der Eingang zu einem kleinen Weingut in Frankreich? Nein: Forgeurac in St. Leon. Foto: Gert Steinheimer

Hier haben wir jetzt einen feinen Übergang zum Ort des Geschehens, einer Schmiede nämlich, Französisch la forge, womit auch die Namensfrage geklärt wäre. Herrlich naturbelassen wie die Weine auch, bietet das Hauptquartier eine Mixtur aus Nibelungenwerkstatt (funktionstüchtige Esse inklusive), Probierstube, Theater, Schutzraum für potenzielle Orgien und Weinverkaufsladen. Wobei, das stimmt schon wieder nicht; denn zu verkaufen haben die zwei nur selten was. Wer sich der Abenteuertour zum Forgeurac-Wein aussetzen möchte, ordere etwas bei den wenigen Händlern, die sich ein paar Flaschen sichern konnten: Lebendige Weine, Karl Kerler, Spies.

Aber Achtung! Zuvörderst die Spätburgunder verlangen uns einiges ab, vor allem Zeit, Zeit, Zeit, außerdem Geduld, Geduld und noch einmal – genau. Der 18er "Einstiegs-Rote" ist natürlich immer noch viel zu jung; da er aber schon mal auf ist, dürfen wir ein paar Hochrechnungen anstellen, was da in fünf, sechs Jahren passiert sein wird. Zur Zeit der Verkostung zeigt er sich in etwa so gefällig wie ein Konzertstück von Anton Webern. Was sollen denn diese permanenten musikalischen Metaphern? Nun, Uwe Lange war schon immer auch als Jazzmusiker, Bassist, Komponist für die akustische Ausgestaltung im Auftrag anspruchsvoller Hörbuch-Verlage tätig.

"Es geht mir nicht nur darum, einen guten Wein zu machen, sondern auch ein geiles Leben zu haben." Pfliehinger schmunzelt, als Lange seine Maxime zum Besten gibt. Die zwei sind sich einig. Ganz ohne Esoterik: Das schmeckt man diesen Weinen auch an, ob den an Burgund geschulten Top-Pinot Noirs oder auch vermeintlichen Experimenten wie einem (leider nicht mehr erhältlichen) Gutedel vom Isteiner Kirchberg. Vom "Charme der Selbstverständlichkeit" geht hier die Rede; der verliert sich auch nicht angesichts der unvergleichlichen Reisetätigkeit der Wein-Schmiede: Denn sämtliche Hauptarbeiten in den weit auseinandergelegenen Rebstätten werden von ihnen selbst und selbstverständlich von Hand ausgeführt. "Wenn du etwas gut machen willst", zitieren sie mit Henri Jayer einen der wichtigsten Winzer aus Burgund, "dann musst du es selbst machen."