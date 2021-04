Von Harald Berlinghof

Plankstadt. In den schmalen Treppenaufgängen aus Stahl führen rund 130 eiserne Stufen knapp 27 Meter in die Höhe. Nach 10,70 Metern stößt man auf die erste Zwischendecke, nach 21,20 Metern auf die zweite und nach 26,90 Metern auf die dritte. Ab da geht es nur noch über Eisenleitern hinauf auf 34 Meter Höhe zum stählernen Wasserbehälter des Turms, der auf den Außenmauern aufsitzt. 34 Meter Fallhöhe hat das Wasser, das einst im Turm aufgespeichert wurde.

Von der Eisenleiter aus gelangt man durch enge Öffnungen in den Kopf des Turms. Man kann ihn und den Wasserbehälter auf der Auskragung des Turmkopfes wohlbehütet innerhalb seiner Mauern umrunden. Die Fenster rundum ermöglichen einen weit über Plankstadt hinwegschweifenden Blick. Im Boden, auf dem man steht, sind 16 Türen eingefügt, die sich nach oben hin öffnen lassen. Durch ein viereckiges Loch im Boden fällt der Blick 30 Meter senkrecht in die Tiefe, auf den kleinen Platz neben der Luisenstraße. Ein Rundgang durch den Plankstädter Wasserturm ist nichts für Menschen mit Höhenangst.

Peter Gund vom Bauamt der Gemeinde leitet die Bauarbeiten im Wasserturm. Das Bild zeigt ihn beim Erklimmen der Stufen im Inneren des Turms. Foto: Lenhardt

Im Inneren des Turms ertönen Hammerschläge auf Eisen. Der Krach springt wie ein kreischendes Raubtier in die Ohrmuschel. Gerade wird im Wasserturm ein stählernes Gerüst aufgebaut – und die Gerüstbauer sind nicht zimperlich. Sie machen ihren Job, so gut es geht, und und zu diesem Handwerk gehört der Lärm nun einmal dazu. Der runde Innenraum des Wasserturms macht es ihnen nicht gerade leicht, ein passendes und stabiles Gerüst aufzustellen. "Das ist relativ kompliziert im Vergleich zu üblichen Gerüstbauarbeiten", erklärt Peter Gund von der Gemeindeverwaltung, der die Baustelle im Wasserturm leitet. In ein paar Tagen soll das Gerüst stehen, damit sich die Maler und Verputzer den Treppen und dem Mauerwerk widmen können. Die Treppen werden neu gestrichen, und das Klinkermauerwerk, das vom alten, feuchten Putz befreit worden ist, wird im unteren Bereich bis zur ersten Zwischendecke neu verputzt. Auch die Elektroausstattung samt Innenbeleuchtung des Turms wird erneuert.

"Der Zeitpunkt war günstig, weil im Moment sowieso keine Veranstaltungen stattfinden können", erklärt Gund. Rund 100.000 Euro soll die Sanierung kosten, förderfähig sind jedoch nur 85 Prozent der Summe. Davon wiederum erhält man eine Förderquote von 60 Prozent. Das entspricht etwa 51.000 Euro, welche die Kommune erstattet bekommt. Auch wenn ein Rest von 49.000 Euro bei der Gemeinde Plankstadt verbleibt, hat man sich im Rathaus zur Sanierung entschlossen. Denn der Wasserturm ist neben der katholischen Kirche, der Friedrichschule und der Rathausfassade eines der prägenden historischen Gebäude im Ort. Im Juni sollen die Sanierungsarbeiten im Turm abgeschlossen sein.

Die gesamte Rheinebene ist voll mit solchen Wasserköpfen. Den größten hat Mannheim vorzuweisen, allerdings ohne ausgeprägten Kopf. Der Plankstädter Wasserturm ging 1907 in Betrieb und hat einen markanten, auskragenden Kopf. Er steht für den technologischen Fortschritt, der um die vorletzte Jahrhundertwende in Nordbaden Einzug hielt. Der Turm misst bis zur blechernen Wetterfahne oben an der Spitze ganze 48 Meter, in seinem Kopf hängt ein Stahl-Kugelbehälter, der 250.000 Liter Wasser fasst. Bis 1981 war der Wasserturm in Betrieb und speicherte Wasser, das für ausreichend Druck im örtlichen Wassernetz sorgte. Heute ist er nur mehr ein imposantes und markantes, unter Denkmalschutz stehendes Gebäude, das gelegentlich für kleine Ausstellungen genutzt wird – natürlich nicht in Zeiten von Corona.