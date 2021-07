Das Wasserkraftwerk an der Staustufe in Ladenburg wurde 1927 in Betrieb genommen und gehört damit zu den älteren am Neckar. Foto: Kreutzer

Von Carsten Blaue

Heidelberg/Stuttgart.Die Nutzung der Wasserkraft für die Energieerzeugung ist umweltfreundlich, regenerativ und gerade deshalb so top aktuell. Otto Konz hatte vor 100 Jahren allerdings ganz anderes im Sinn, als er die Mammutaufgabe in Angriff nahm, den Neckar schiffbar zu machen. Zu diesem Zweck wurde am 1. Juni 1921 die Neckar-AG gegründet. Konz war ihr erster Vorstand. Unter seiner Regie wurden die Staustufen gebaut. Er war der Visionär, der Pionier, der die gesamte Planung im Kopf hatte. Jede Staustufe zwischen Plochingen und Mannheim erhielt drei Komponenten: Das Wehr, die Schleuse – und ein Wasserkraftwerk. Konz brachte den Strom zu den Menschen am Neckar, um mit den Einnahmen aus dem Verkauf der Energie die Finanzierung des Neckarausbaus abzusichern. Heute kommt für die Neckar-AG, eine 82-prozentige Tochter der EnBW Energie Baden-Württemberg AG, zum wirtschaftlichen der ökologische Aspekt hinzu. Und bei aller Modernisierung ist das technische Prinzip der Anlagen im Grunde noch dasselbe wie damals.

Hintergrund Wasserwerke in der Region Gundelsheim Inbetriebnahme: 1935 Anzahl Maschinensätze: 1 Installierte Leistung: 2,8 Megawatt Ausbaufallhöhe: 3,9 Meter Max. Durchfluss: 80 [+] Lesen Sie mehr Wasserwerke in der Region Gundelsheim Inbetriebnahme: 1935 Anzahl Maschinensätze: 1 Installierte Leistung: 2,8 Megawatt Ausbaufallhöhe: 3,9 Meter Max. Durchfluss: 80 m3/Sekunde Neckarzimmern Inbetriebnahme: 1935 Anzahl Maschinensätze: 1 Installierte Leistung: 3,5 MW Ausbaufallhöhe: 5,3 Meter Max. Durchfluss: 80 m3/s Guttenbach Inbetriebnahme: 1935/1992 Anzahl Maschinensätze: 2 Installierte Leistung: 6,8 MW Ausbaufallhöhe: 4,9 Meter Max. Durchfluss: 155 m3/s Rockenau Inbetriebnahme: 1933 Anzahl Maschinensätze: 2 Installierte Leistung: 5 MW Ausbaufallhöhe: 5,7 Meter Max. Durchfluss: 100 m3/s Hirschhorn Inbetriebnahme: 1933/1992 Anzahl Maschinensätze: 2 Installierte Leistung: 5 MW Ausbaufallhöhe: 5 Meter Max. Durchfluss: 150 m3/s Neckarsteinach Inbetriebnahme: 1931 Anzahl Maschinensätze: 2 Installierte Leistung: 3,6 MW Ausbaufallhöhe: 4,4 Meter Max. Durchfluss: 100 m3/s Neckargemünd Inbetriebnahme: 1930 Anzahl Maschinensätze: 1 Installierte Leistung: 2,5 MW Ausbaufallhöhe: 3,8 Meter Max. Durchfluss: 80 m3/s Heidelberg (Unterwasserkraftwerk) Inbetriebnahme: 2000 Anzahl Maschinensätze: 2 Installierte Leistung: 3,1 MW Ausbaufallhöhe: 2,2 Meter Max. Durchfluss: 140 m3/s Wieblingen Inbetriebnahme: 1925 Anzahl Maschinensätze: 2 Installierte Leistung: 0,8 MW Ausbaufallhöhe: 4,2 Meter Max. Durchfluss: 30 m3/s Schwabenheim Inbetriebnahme: 1925/1996-2010 Anzahl Maschinensätze: 3 Installierte Leistung: 7,2 MW Ausbaufallhöhe: 8 Meter Max. Durchfluss: 105 m3/s Ladenburg Inbetriebnahme: 1927 Anzahl Maschinensätze: 1 Installierte Leistung: 0,3 MW Ausbaufallhöhe: 4,1 Meter Max. Durchfluss: 10 m3/s Feudenheim Inbetriebnahme: 1927 Anzahl Maschinensätze: 3 Installierte Leistung: 5 MW Ausbaufallhöhe: 7,4 Meter Max. Durchfluss: 100 m3/s cab Quelle: EnBW

"Die Anlagen werden größtenteils nur revidiert, nicht neu gebaut. Klar gibt es Möglichkeiten, die Anlagen weiter zu verbessern und die Wirkungsgrade zu steigern. Das nutzen wir auch", sagt Thorsten Koch, kaufmännischer Vorstand der Neckar-AG und Leiter Controlling Erneuerbare Energien bei der EnBW, anlässlich des Firmenjubiläums im Interview. Verändert habe sich in dieser Zeit, dass der Strom aus Wasser heute über die Netze ein Teil des gesamten Energiesystems ist. Damals hingegen habe die Wasserkraft sehr regional die Bevölkerung mit Strom versorgt.

In viel kleineren Dimensionen erinnert das an die Geschichte der Elektrifizierung in Weinheim. Hier richtete Georg Michael Fuchs schon 1893 eine Stromerzeugung für den Eigenbedarf seiner Fuchs’schen Mühle ein und nutzte dafür die Wasserkraft der Weschnitz. Rund 20 Jahre später lieferte der Bach die Energie für die elektrische Beleuchtung an der Straße. So kamen die Gäste des Gasthauses der Mühle wieder sicher heim. Freilich um ein vielfaches größer waren die Dimensionen am Neckar, und Konz sah die Chance, mit der Schiffbarmachung des Neckars gleich den ganzen Großraum von Ludwigsburg, Esslingen und Stuttgart mit Strom zu versorgen. Ein Riesenprojekt. Und das kurz nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg und in Zeiten der Inflation.

Koch erinnert an dieser Stelle an Konz’ Memoiren. Die Neckar-AG habe damals anfangs wöchentlich einen, später zwei ihrer Angestellten nach Berlin geschickt, um Geld zu holen. Nachts hin, in der nächsten Nacht zurück nach Stuttgart. Ein Angestellter des Neckarbauamts in Heidelberg habe in Osterburken am Zug gewartet, um das Geld für den Bau der Staustufen in diesem Bereich in Empfang zu nehmen. In Stuttgart bekamen die Unternehmen für die Bauten das Berliner Geld so pünktlich, dass sie es noch vormittags vor dem Währungskurswechsel an ihre Arbeiter auszahlen konnten.

Fehlte Geld, so halfen die Großstädte am Neckar mit eigenem Stadtgeld aus, das allerdings nur bei ihnen Zahlungsmittel war. Im Jahr 1922, so Koch, habe man noch an der Errichtung von sieben Staustufen gleichzeitig gearbeitet. Doch Ende jenes Jahres habe es an drei Baustellen eine Unterbrechung gegeben wegen der starken Geldentwertung – wogegen sich Konz laut seiner eigenen Zeugnisse vehement gewehrt haben soll. Doch aufhalten konnte den technischen Fortschritt schließlich nichts.

Die Archivaufnahme zeigt die Betonierung der Leitmauer zwischen Schleuse und Wasserkraftwerk in Neckarsulm im Februar 1924. Der Neckar (nicht im Bild) floss parallel dazu. Quelle: Archiv der EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Wirtschaftsarchiv Baden-Württemberg, Stuttgart

Im Jahr 1925 wurden die Wasserwerke in Kochendorf, Wieblingen und Schwabenheim in Betrieb genommen, zwei Jahre später die Anlagen in Ladenburg und Feudenheim. Die anderen folgten sukzessive, das letzte im Jahr 2011 in Esslingen. Das Wasserkraftwerk hier ist somit das jüngste. Eines der leistungsstärksten steht in Schwabenheim. Sein Wirkungsgrad wurde durch Modernisierungen in den Jahren 1996, 2009 und 2010 um fünf Prozent erhöht. Es leistet heute acht Megawatt. Das außergewöhnlichste ist am Heidelberger Karlstor. Nur sehen kann man es nicht, denn es ist das einzige Unterwasserkraftwerk am Neckar.

Heute erzeugen an der 200 Kilometer langen Flussstrecke im Ganzen 29 Anlagen Strom aus Wasserkraft, 24 davon sind im Besitz der Neckar-AG, die sie gemeinsam mit der EnBW betreibt und unterhält; drei weitere werden von der EnBW betrieben. Die Wehre und Schleusen liegen in der Verantwortung des Bundes, also der Wasser- und Schifffahrtsämter.

Wohnten die Wasserwerker anfangs im unmittelbaren Umfeld der Anlagen, um im Notfall schnell reagieren zu können, wird heute alles von der Fernsteuerwarte Rockenau aus überwacht und gesteuert. Sie hat zudem die Aufgabe, die Pegelstände des Wassers konstant zu halten, damit der Schiffsverkehr reibungslos läuft. Das ist schließlich das Wichtigste. Koch erklärt das so: "Zwischen jeder Staustufe befindet sich quasi eine Badewanne. Da muss genauso viel Wasser raus wie rein fließen." Die Toleranz liegt im Zentimeterbereich, und das ist eine echte Aufgabe. Denn der Neckar hat starke Schwankungen im Zufluss. Und damit ist man kurz bei der Technik der Wasserkraftwerke.

Zur Stromproduktion wird das Wasser aus dem Stauraum oberhalb des Wehrs über Turbinen geleitet. Diese treiben Generatoren im Maschinenhaus an. Der Abfluss im Neckar wird mit Hilfe der vorgegebenen Turbinenleistung geregelt, wie die EnBW auf Anfrage erläutert. Wenn der Abfluss größer ist als die Aufnahmefähigkeit der Turbinen, kann die mittlere Klappe des Wehrs quasi zur Feinregulierung eingesetzt werden. Ist der Abfluss besonders groß, muss das zuständige Wasser- und Schifffahrtsamt die Stauregelung übernehmen. Nur die Behörde hat die Möglichkeit, bei Hochwasser alle Wehre einer Staustufe gleichzeitig zu ziehen und dem Wasser freien Durchfluss zu gewähren.

Der in den Wasserkraftwerken erzeugte Strom dient dazu, einen Teil der benötigten Grundlast im Netz zu decken. Das funktioniert selbst bei Niedrigwasser in trockenen Jahren, wenn auch die Leistung dann geringer ist. Alle Kraftwerke am Neckar produzieren mit ihren 56 Turbinensätzen jährlich über 530.000 Megawattstunden Strom. Das reicht für die Versorgung von rund 170.000 Haushalten und bedeutet eine Einsparung von rund 490.000 Tonnen CO2. "Die Masse macht’s", kommentiert ein EnBW-Sprecher die Zahlen auf RNZ-Anfrage.

Das Unternehmen baut sein Portfolio der regenerativen Energiegewinnung stetig aus und hält dabei trotz aller technischen Möglichkeiten bei der Nutzung von Wind- und Sonnenenergie auch an der Wasserkraft fest. Weil sie einen wichtigen und bewährten Pfeiler erneuerbarer Energieversorgung bildet und dabei sauberen Strom relativ konstant und zuverlässig liefern kann. "Damit kann sie im Technologiemix weiter bestehen", so der Sprecher. Otto Konz würde sich heute sicher darüber freuen.