Schwetzingen. (RNZ/rl) Wie das Straßenbauamt des Rhein-Neckar-Kreises mitteilt, wird der Tunnel an der Bundesstraße B535 (Ortsumgehung Schwetzingen) wegen Reinigungs- und Wartungsarbeiten in vier Nächten gesperrt. Die Sperrungen dauern jeweils von 20 bis 5 Uhr an.

> Die erste Sperrung ist in der Nacht von Montag auf Dienstag, 23./24. März, in Fahrtrichtung Heidelberg.

> Die zweite und dritte Sperrung erfolgt in den Nächten von Dienstag auf Mittwoch, 24./25. März, sowie Mittwoch auf Donnerstag, 25./26. März, in beiden Fahrtrichtungen.

> Die vierte Sperrung erfolgt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 26./27. März, in Fahrtrichtung Mannheim.

Die Umleitungen erfolgen jeweils über die Landesstraße L630 Ortsdurchfahrt Schwetzingen oder Kreisstraße K4147 Ortsdurchfahrt Plankstadt und sind ausgeschildert.

Info: Eine Übersicht über alle geplanten Sperrungen des Straßenbauamts des Rhein-Neckar-Kreises finden Sie unter www.rhein-neckar-kreis.de/strassentunnel