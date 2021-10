Brühl.(stek) Alarmsirenen kennen viele noch aus der Zeit des Kalten Kriegs. Im Fall eines Angriffs hätten sie die Bevölkerung gewarnt. In den 1990ern hatte man in Brühl kein Interesse mehr an einem weiteren Betrieb. Diese Entscheidung hat der Gemeinderat nun revidiert.

Trotz Warn-Apps wie "Katwarn" oder "Nina" habe sich gezeigt, dass eine Alarmierung allein auf digitalem Weg nicht ausreiche, sagte Bürgermeister-Stellvertreter Bernd Kieser. Der Entscheid fiel schnell, weil der Bund ein Förderprogramm aufgelegt hat, das nach dem Windhund-Prinzip funktioniert: Wer zuerst kommt, malt zuerst.

Als Standorte sind das Rathaus, das Feuerwehrhaus, der Bauhof und das Schulhaus Rohrhof geplant. Bei einer Dach- oder Gebäudemontage betragen die Kosten etwa 11.000 Euro pro Sirene. Eine Mast-Sirene kostet rund 17.000 Euro. Die Gemeinde müsse auf jeden Fall Sirenen anschaffen, so die Gemeinderäte. Zur Not auch ohne Förderung.