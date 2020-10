Region/Mannheim. (pm/kaf) Die Gewerkschaft Verdi hat erneut auch die Beschäftigten der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH für Freitag, 16. Oktober, zum Warnstreik aufgerufen.

Am Freitag, 16. Oktober, wird von Betriebsbeginn um 3 Uhr bis zum Betriebsende in der Nacht auf Samstag, 17. Oktober, sowohl der Straßen- und Stadtbahnverkehr als auch der Busverkehr der RNV komplett stillstehen. Das teilt die RNV mit.

Verwaltung und Werkstätten der RNV werden ebenfalls bestreikt. Auch die Mobilitätszentralen in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg bleiben streikbedingt am Freitag geschlossen. Die RNV bittet ihre Fahrgäste daher, sich auf einen Tag ohne ÖPNV-Dienstleistung durch die RNV einzustellen. Auch Schülerverkehr, welchen die RNV im städtischen Auftrag erbringt, sind hiervon betroffen. Ab Samstag, 17. Oktober, 3 Uhr, wird der Bus- und Bahnverkehr voraussichtlich wieder regulär laufen.

Das Unternehmen weist zudem darauf hin, dass die Fahrtausfälle sowohl in digitalen Fahrplanauskünften als auch in den Aushängen an den Haltestellen in der Kürze der Zeit nicht dargestellt werden können. Grundsätzlich wird das Unternehmen am Streiktag nur sehr eingeschränkt erreichbar sein.

Auch am Universitätsklinikum Mannheim wird gestreikt. Hier hat die Gewerkschaft Verdi am Freitag und Montag, 16. und 19. Oktober, zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Eine Notdienstvereinbarung soll die Notfallversorgung und die Behandlung bereits aufgenommener Patienten sicherstellen, teilte die Uniklinik am heutigen Mittwoch mit.

Die Notdienstvereinbarung zwischen Klinik und Verdi beruhe auf dem einvernehmlichen Grundsatz, dass streikbedingte Einschränkungen die Patienten nicht gefährden dürfen. So können trotz des Warnstreiks dringende Operationen ohne Beeinträchtigung stattfinden, auch Geburten und Dialysebehandlungen seien unverändert möglich. Komplett ausgenommen von den Streikmaßnahmen seien außerdem die Isolierstationen für Corona-Patienten sowie der Coronavirus Diagnose-Stützpunkt.

Obwohl die Notdienstvereinbarung auch die medizinische Versorgung der Patienten auf den Stationen sicherstellt, sollten Patienten und Angehörige berücksichtigen, dass es an den beiden Streiktagen zu Beeinträchtigungen im Krankenhausbetrieb kommen wird. Wenn Untersuchungs- oder Behandlungstermine wegen des Streiks nicht eingehalten werden können, werden die Patienten von den einzelnen Kliniken so frühzeitig wie möglich darüber informiert.

Zu dem Warnstreik aufgerufen sind ausschließlich Mitarbeiter, die nach dem Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst beschäftigt sind. Der Aufruf richtet sich daher in erster Linie an Pflegekräfte, den Medizinisch-Technischen Dienst sowie Mitarbeiter in Verwaltung und Technik.

Darüberhinaus kommt es am Freitag auch zu einem ganztägigen Warnstreik in Altenpflegeheimen der "Altenpflegeheime Mannheim GmbH". Auch hier gibt es eine Notdienstvereinbarung, um die Versorgung Bewohner sicherzustellen, teilte ein Sprecher der Stadt Mannheim mit.

Betroffen sind das Richard-Böttger-Heim auf dem Lindenhof, das Pauline-Maier-Haus in der Oststadt, das Ida-Scipio-Heim in der Neckarstadt und das Seniorenzentrum Waldhof. Trotz des eintägigen Ausstands sei die pflegerische Versorgung der rund 450 Bewohner sichergestellt, auch die Tagespflegeangebote könnten stattfinden, hieß es. Im Ambulanten Pflegedienst würden am Freitag alle Klienten wie gewohnt zu Hause versorgt.

Durch den Warnstreik kommt es auch zu erheblichen Einschränkungen des Dienstbetriebs bei der Stadt Mannheim. Es sei sogar mit Schließungen von Bereichen zu rechnen, teilte ein Stadtsprecher mit: So bleiben alle städtischen Kinder-Tageseinrichtungen am Freitag geschlossen und auch bei den Betreuungsangeboten des Fachbereichs Bildung wird es Einschränkungen geben. Es besteht kein Notdienst.

Update: Mittwoch, 14. Oktober 2020, 13 Uhr