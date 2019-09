Rhein-Neckar. (pol/mare) Der Job als Polizist ist sicherlich aufregend. Neben alltäglichen Dingen erleben Beamte immer wieder auch kuriose Sache oder Vorfälle, die einen nur mit dem Kopf schütteln lassen. So wie etwa in Seckach (siehe unten). Wir haben einen Überblick für Sie, was auf den Straßen in der Region los war:

> Heidelberg: Am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr kollidierte der Fahrer eines Lkw im Baustellenbereich der Autobahn A5 in Höhe des Autobahnkreuz Heidelberg in Fahrtrichtung Weinheim mit Warnbaken. Beim Eintreffen der Polizei waren sieben Warnbaken beschädigt. Der Verursacher hatte sich aus dem Staub gemacht.

Angaben zur Schadenshöhe machte die Polizei nicht. Zeugen melden sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0621/470930.

> Sinsheim/Waibstadt: Schon am Sonntagmittag war es gegen 14.30 Uhr auf der Bundesstraße B292 zwischen Sinsheim und Waibstadt gefährlich. Der Fahrer eines bislang noch nicht ermittelten schwarzen BMW überholte im Bereich der durchgezogenen Linie in Höhe des Waldparkplatzes, sodass Autofahrer bremsen und ausweichen mussten.

Der BMW-Fahrer scherte vor einem Autofahrer auch wieder ein und fuhr auf der B292 weiter. An der Ampelkreuzung "Bernau" mussten sowohl der BMW-Fahrer wie auch ein Autofahrer, der später Anzeige erstattete, anhalten. Deshalb konnte der Mann ein Teilkennzeichen der Polizei mitteilen.

Der BMW-Fahrer soll etwa 25 Jahre alt sein, dunkle Haare und einen Dreitagebart haben. Zeugen melden sich unter Telefon 07261/6900.

> Sinsheim/Mühlhausen: Am Dienstag kurz vor 14 Uhr wurde der Polizei ein in schlangenlinienfahrender Mini Cooper von Eschelbach in Richtung Hoffenheim sowie eine Unfallflucht in Sinsheim gemeldet. Einem Verkehrsteilnehmer war das Auto aufgefallen, der dieses dann in Mühlhausen stoppte und gleich die Alkoholfahne der 43-Jährigen bemerkte.

Ihr Auto war zudem stark an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der anfangs nicht kooperativen Frau wurde vor Ort ein Alkoholtest angeboten. Nachdem dieser schließlich den Wert von über zwei Promille ergeben hatte, folgten auf der Dienststelle die Blutprobe, Führerscheinentzug sowie die Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Zeugen können sich Verkehrsteilnehmer unter der Rufnummer 06222/57090 melden.

> Walldürn: Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr zwischen Altheim und Gerichtstetten, verriet auffallend starker Alkoholgeruch aus dem Inneren eines Autos dessen Fahrer. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest kamen 3,5 Promille heraus. Eine Blutprobe wird nun den genauen Wert ermitteln. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten.

> Seckach: Bei einer Kontrolle in der Nähe der Seckachtalschule am Dienstagmorgen haben Polizeibeamte gesehen, wie ein Mädchen ohne Gurt und mit dem Schulranzen auf dem Rücken auf dem Rücksitz eines Autos saß. Die Auskunft des Fahrers gegenüber der Polizei war, dass es den Beamten doch egal sein kann, wie er sein Kind transportiert. Es wäre seiner Aussage nach wichtiger, sich um andere Gefahrenstellen zu kümmern.