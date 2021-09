Von Klaus P. Hunzinger

Mosbach. Ein gepflegter Park, eine traumhafte Wiese mit Quelle im Wald, ein hübsches Dorf, weite Ausblicke ins Tal und dazu eine schöne Altstadt – das alles gibt es auf einer einzigen Tour: der Mosbacher Rundwanderung mit der Markierung M6. "Hamberg-Weg" nennt sich die zwölf Kilometer umfassende Runde, die in vier Stunden gelaufen werden kann. Aber warum hetzten, wenn am Wegesrand so viel Abwechslung geboten wird.

Mareike Ühlein (l.) und Gabriele Landauer. Foto: Hunzinger​

Zwei, die sich auf dem "Hamberg-Weg" bestens auskennen, sind Gabriele Landauer und Mareike Ühlein. Die beiden sorgen als Wegewartinnen beim Naturpark Neckartal-Odenwald dafür, dass keiner vom rechten Weg abkommt. Sie kontrollieren jährlich die Wegmarkierungen, bessern aus und ergänzen fehlende Zeichen. Und ergänzen sich bei der Arbeit: Gabriele Landauer hat die Gartenschere dabei, um verdeckte Wanderzeichen wieder sichtbar zu machen, Mareike Ühlein ist die "Malerin", die die Wegezeichen mit Pinsel und Farbe aufbringt.

Beide Frauen wandern und laufen gerne, und als 2013 Wegewarte vom Naturpark gesucht wurden, gingen sie zur Informationsveranstaltung. Und kamen mit einem Revier rund um Mosbach nach Hause: Die Rundwege M4, M5 und M6, dazu Knopfwald 1 und 2. Später gesellten sich die Wege D1 und D2 von Dallau, die Rundwege 1 und 2 Neckarburken und der A1 bei Auerbach dazu. "Insgesamt betreuen wir rund 100 Kilometer Wanderwege", sagt Gabriele Landauer, die zusammen mit Mareike Ühlein den "Hamberg-Weg" vor Ort vorstellt.

Wer sich vom S-Bahnhof Mosbach auf den Weg macht, erkennt bald, warum die beiden Frauen diese Rundwanderung besonders schätzen. Zum Auftakt läuft man durch den Elzpark mit Spielmöglichkeiten und Kneippanlage. Durch Wiesen und Felder führt der Weg an der Bahnlinie entlang und weiter zur Dreibrunnenwiese Mitten im Wald. Hier locken eine kühle Quelle, Grillplatz und ein Waldspielplatz. Nach einem ersten Anstieg durch den Wald geht es runter ins Nüstenbachtal. Eine Rastbank am Skihang oder der Dorfbrunnen in Nüstenbach laden zum Verschnaufen ein. Oder darf es ein kühles Getränk (Gasthaus Zum Ochsen) oder Kaffee und Kuchen (Café Haaß) sein?

Der Wanderweg M6 verläuft am Schreckberg zum Teil auf dem Geoparkpfad mit informativen Schautafeln und Ausblick. Foto: Hunzinger​

Solchermaßen gestärkt kann der nächste Anstieg in Angriff genommen werden: Erst ein Stück auf der Dorfstraße von Nüstenbach, dann durch einen Hohlweg geht es auf die Höhe Richtung Schreckhof. Dort liefert der Geopark-Infopunkt im ehemaligen Milchhäuschen viel Wissenswertes über die besondere Geologie des Schreckbergs, über Flora und Fauna.

Der Wanderweg M6 führt mit weitem Ausblick ins Neckartal auf der Höhe weiter zum Hamberg. Wer noch Kondition hat, dem empfiehlt Gabriele Landauer einen Abstecher auf den Geoparkpfad am Schreckberg unterhalb des Wanderwegs mit Schautafeln und Informationen.

Kühles Nass gibt es auf der Dreibrunnenwiese. Foto: Hunzinger​

Das Finale der M6-Runde bringt einen letzten Höhepunkt: Kurz hinter dem Bismarckturm am Segelflugplatz führt der Weg in Serpentinen (Achtung, kann bei Nässe etwas rutschig sein) hinunter ins Elztal. Auf halber Höhe am Hamberg hat man von einem Pavillon einen schönen Ausblick auf Mosbach. Hinter der Josefskirche mündet der M6 wieder im Stadtgebiet. Am Hammerweg könnte man sich jetzt bei der Jahnhalle zum Ausklang in einem italienischen Restaurant stärken oder gleich weiterlaufen Richtung Mosbacher Altstadt mit abschließender Stadtbesichtigung und zur S-Bahn-Haltestelle.

Zwölf Kilometer und vier Stunden am Stück rauf und runter laufen? Wem das zu viel ist, für den hat Gabriele Landauer einen Abkürzungstipp: Von Nüstenbach verläuft der Wanderweg M5 durchs schöne Nüstenbachtal nach Mosbach und teilt die M6-Runde in zwei Hälften: Elzpark und Dreibrunnenwiese mit vielen Spielmöglichkeiten für Kinder oder die Geopark-Erlebnisrunde über Schreckberg und Hamberg.

Rund um Mosbach

M6 Hamberg-Weg: 12 Kilometer, rund 220 Höhenmeter, Laufzeit 4 Stunden, Wanderung durch den Elzpark über die Dreibrunnenwiese, Nüstenbach zum Schreckhof und über den Hamberg zurück nach Mosbach (oder umgekehrt).

Anfahrt: Auf der B 27/37 nach Mosbach, gute Parkmöglichkeit am Hammerweg beim Schulzentrum/ Jahnhalle direkt am M 6-Weg.

ÖPNV: Mit der S1/S2 zum Haltepunkt Mosbach, wenige Meter zur Elz zum Einstieg in den Weg M 6.

M4 Henschelberg-Weg: 4 Kilometer, Laufzeit 1 1/4 Stunden, Wanderung durch Naturschutzgebiete rund um den Henschelberg.

M5 Hasbach-Weg: 12,7 Kilometer, Laufzeit 4 Stunden, ausgedehnte Wanderung durch das Nüstenbachtal zum Kandelbrunnen und durch das Hasbach- und das Elztal zurück zum Ausgangspunkt.

Wanderparkplatz Knopfwald

R1 Knopfwald-Weg: 3,7 Kilometer, Laufzeit 1 1/4 Stunden

R2 Galgenforlen-Weg: 6,2 Kilometer, Laufzeit 2 Stunden

Karte: Geo-Naturpark Wander- und Radkarte Blatt 21, Neckartal-Stauferland