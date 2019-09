Von Wolfgang Jung

Edenkoben. Der Pfälzerwald-Verein (PWV) will den Deutschen Wanderverband verlassen. Das hat der Hauptvorstand des PWV beschlossen und damit eine interne Diskussion ausgelöst. "Mit dem Austritt werden mehr als 60 Jahre Jugendarbeit in die Tonne getreten", kritisiert Mark Neckel, Vorsitzender der PWV-Ortsgruppe Kaiserslautern-Erlenbach. Er sieht zahlreiche Gründe für einen Verbleib im bundesweiten Verband, etwa das gute Angebot an Arbeitsmitteln sowie die vielen Weiterbildungsmöglichkeiten.

Anders sieht es der PWV-Vorsitzende Martin Brandl. Für ihn sei es auch eine Abwägungsfrage, sagt der Betriebswirt aus Rülzheim. Die Mitgliedschaft im Wanderverband koste den PWV künftig 25.000 Euro im Jahr. "Ab wann rentiert es sich noch für uns?" Auf vielen Feldern wie der Familienarbeit sei der Pfälzerwald-Verein mit 25.000 Mitgliedern weitgehend selbstständig. "Mir fehlen eindeutige Argumente zum Verbleib im Wanderverband", betont Brandl. "Mit der Entscheidung zum Austritt haben wir es uns bestimmt nicht leicht gemacht."

Die Fronten sind verhärtet - auch nach einer Diskussion kürzlich in Edenkoben mit Ortsgruppen. Nun soll eine Mitgliederversammlung im März nächsten Jahres das letzte Wort sprechen. Der Pfälzerwald ist das größte zusammenhängende Waldgebiet Deutschlands. Wandern ist in der Pfalz fast eine Glaubensfrage. Und der Pfälzerwald-Verein mit der Hauptgeschäftsstelle in Neustadt an der Weinstraße ist nicht irgendeine kleine Gruppe. Der 1902 in Ludwigshafen gegründete PWV unterhält rund 100 Hütten und umfasst etwa 200 Ortsgruppen - seit längerer Zeit auch in Rheinhessen und im Saarland.

Eine PWV-Ortsgruppe reiste jüngst mit einigen Mitgliedern zum Deutschen Wandertag - demonstrativ mit Trauerflor, um gegen den geplanten Austritt zu protestieren. Auch das zeigt die Leidenschaft der Diskussion. "Trotz einiger Nachwuchssorgen ist der Pfälzerwald-Verein immer noch der heilige Gralshüter aller Pfälzer Wanderwege und -hütten", schreibt etwa Kabarettist Christian "Chako" Habekost in seiner "Gebrauchsanweisung für die Pfalz".

Dem Deutschen Wanderverband ist die Bedeutung bewusst. "Wir würden einen Austritt sehr bedauern", sagt Sprecher Jens Kuhr. Je größer ein Verband sei, mit desto mehr Schlagkraft könne er zum Beispiel bei der Politik Anliegen vorbringen. "Es profitieren alle davon. Nur den monetären Aspekt zu sehen, ist zu kurz gegriffen", meint er. Wer austrete, sei von vielen Vorteilen und Entwicklungen abgeschnitten.

"Ein wesentlicher Teil der Verärgerung resultiert aus der Vorgehensweise des Vorstands, die Entscheidung im kleinen und aufgrund der Ferienzeit noch verkleinerten Teilnehmerkreis gleichsam hinter verschlossenen Türen zu treffen", sagt Austrittsgegner Neckel. "Daher richtet sich der Unmut auch sehr stark gegen den Hauptvorstand." Der Verein sei aber keinesfalls gespalten, und beide Seiten befänden sich inmitten einer Diskussion.