Am Farrenberg erinnern gesprengte Bunkerreste an ein dunkles Kapitel deutscher Geschichte. Foto: Christine Frei​

Von Christine Frei

Zuerst sind die Geschichten noch der Fantasie entsprungen: Nach der Geisborn-Quelle bei Dörrenbach verläuft die Strecke auf einem Abschnitt des Dörrenbacher Gebrüder Grimm Märchenwegs – märchenhafte Szenen aus "Die Sterntaler", "Hänsel und Gretel" und mehr finden sich am Weg. Beim folgenden Stäffelsberg lohnt der kurze Abstecher zur Spitze mit dem Stäffelsbergturm: Von der Aussichtsplattform entfaltet sich einer der schönsten Ausblicke im Pfälzer Wald. Es folgt ein bequemer Weg in eindrucksvollem Mischwald mit Kiefern, Birken, Buchen und Kastanien auf dem Bergrücken.

Ein ernstes und noch für Zeitgenossen sehr reales Kapitel Geschichte wird im folgenden Bergsattel zum Farrenberg offensichtlich: Die enorme, zerborstene Betonplatte einer Bunkerdecke aus dem Zweiten Weltkrieg ragt gen Himmel. Wie laut muss das Krachen der Explosionen durch den Wald gehallt haben, als damals diese Stellungen heiß umkämpft und erobert waren? Die Strecke verläuft am Westwallweg, der mit Informationstafeln Installationen aufzeigt, die Geschichte auferstehen lassen.

Bei genauem Hinsehen, entdeckt man auch subtilere Befestigungen wie Panzer- und Schützengräben, Relikte der Alltagsgegenstände damaliger Soldaten sind mit Suchgeräten aufspürbar. Die Weißenburger Senke der Rheinebene bot die einzige Möglichkeit für einen Panzerangriff der Alliierten aus dem Elsass in die Südpfalz. Massiver Festungsausbau sollte diese Einfallspforte verschließen.

Auf der Höhe bleibend führt die Route zu einem weiteren, faszinierenden Ort, dessen Geschichte länger zurückreicht: der Ruine Guttenberg. Sie liegt als Höhenburg im Oberen Mundatwald auf dem 503 Meter hohen Schlossberg, ihre Anfänge stammen vermutlich aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts. Im Deutschen Bauernkrieg 1525 wurde die Anlage vom lothringischen Bauernhaufen zerstört und nicht wieder aufgebaut. Dennoch ging es wechselvoll weiter: So war das Gebiet unter französischer und österreichischer Hoheit, wurde 1816 an das Königreich Bayern abgetreten, und stand nach Ende des Zweiten Weltkriegs bis 1986 unter französischer Verwaltung. Von der Ruine lassen sich spektakulär die bewaldeten Berge rundum überblicken, soweit das Auge reicht.

Der Rückweg gibt eine Aussicht über Oberotterbach und die Rheinebene zum fernen Schwarzwald, führt durch hübsche Gassen im abgelegenen Dörrenbach, und zuletzt liegt ein Besuch der Bad Bergzaberner Altstadt nahe: Marktkirche, Dicker Turm, Schloss und weitere geschichtsträchtige Gebäude sind auch für müde Wanderer noch in Reichweite.

Strecke: Rundwanderung vom Ludwigsplatz in Bad Bergzabern. An der Bergseite des Platzes dem Wanderzeichen des Pfälzer Weinsteigs in die Georg-Weber-Straße folgen, durch den Kurpark und aufwärts an der linken Talseite. Von hier der Wegmarkierung "Weißer Balken mit Schwarzem Punkt" (teilweise vereinfacht als schwarzer Punkt) folgen, über "Drei Eichen" zur Ruine Guttenberg. Der Rückweg verläuft bis Drei Eichen auf gleichem Weg. Dann dem "Weg der Geschichte in Oberotterbach"-Zeichen folgen, das ein lila Buch auf weißem Grund zeigt. Vor dem Ort nach links auf dem Zeichen "Gelber Balken" weiter gehen, parallel zur Rheinebene, über Dörrenbach zurück zum Kurpark Bad Bergzabern. Der Ausgangspunkt wird auf bekanntem Weg erreicht.

Länge: rund 21 Kilometer

Höhenunterschied: etwa 600 Meter

Dauer: etwa sechs Stunden ohne Pausen

Anfahrt: Auf der A 65 bis zur Ausfahrt 17 Landau-Süd fahren und weiter auf der B 38 bis Bad Bergzabern. Der Ludwigsplatz befindet sich in der Ortsmitte an der Weinstraße.

ÖPNV: Zugverbindungen von Heidelberg über Neustadt und Winden nach Bad Bergzabern.

Verpflegung: Häufig schöne Rastplätze für ein Picknick. Optionen zur Einkehr in Bad Bergzabern.

Karte: Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz, Naturpark Pfälzerwald Blatt 8: Östlicher Wasgau mit Bad Bergzabern, Maßstab 1.25000, 2/2010, ISBN-13: 978-3896374042