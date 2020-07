Walldorf/Hockenheim. (pol/rl) Ein Traktor mit einem Anhänger auf dem 45 Menschen saßen, tuckerte am Mittwochmorgen über die Autobahnen A5 und A6. Laut Polizeibericht gingen kurz nach 6 Uhr etliche Anrufe beim Lagezentrum des Polizeipräsidiums Mannheim ein und meldeten, dass auf der A5 am Walldorfer Kreuz ein Traktor-Gespann auf dem Standstreifen in Richtung Karlsruhe unterwegs sei.

Kurze Zeit später entdeckte eine alarmierte Streife das Fahrzeug auf der A6 in Richtung Mannheim. Das Gespann wurde nun abgesichert bis zur Tank- und Rastanlage Hockenheim-Ost begleitet und dort kontrolliert.

Dabei stellte sich heraus, dass die 45 Menschen auf der Ladefläche des Anhängers Erntehelfer waren. Sie waren im Auftrag eines Bauern aus einer pfälzischen Gemeinde zu einem Bauern im Rhein-Neckar-Kreis unterwegs, wo sie ihnen nächsten Einsatz hatten.

Der Traktorfahrer gab bei der Kontrolle an, sein Navi hätte ihn falsch geleitet, sodass er von der Landesstraße L722 auf die Autobahn geleitet worden sei.