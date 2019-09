Walldorf. (RNZ/mare) Gute Nachrichten für Autofahrer: Die Sanierung rund um die Walldorfer "Monsterkreuzung" wird planmäßig am 7. September fertig. Das teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe mit.

Ganz frei wird der Verkehr dann aber noch nicht rollen, die Beschränkungen werden erst nach und nach aufgehoben. Die Ampeln werden nämlich bis Freitag, 13. September, Zug um Zug ausgetasucht. Ein Überblick:

Die Verkehrsführung vom 6. bis 11. September:

Ab Freitag, 6. September, werden die Ampeln an der Kreuzung der Bundesstraße B291 und Ostseite der Autobahn A5 sowie an der B291/Josef-Reiert-Straße in Betrieb genommen. Hier können Sie dann ohne Einschränkungen fahren.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 10. auf 11. September, heißt es dann am Knotenpuknt B291/A5 freie Fahrt.

Die Verkehrsführung von 11. bis 13. September:

In dieser Zeit werden an den Übergängen B291/Bürgermeister Willinger Straße und B291/Hautstraße vorübergehend Baustellenampeln aufgestellt. aufgestellt.

Bis Freitag, 13. September, bleibt die derzeitige Verkehrsführung im Kreuzungsbereich B291/Landesstraße L723/L598 bestehen. Erst danach gwird hier die neue Ampelanlage in Betrieb genommen.

Ab 13. September heißt es dann gänzlich: freie Fahrt.