Von Willi Berg

Heidelberg/Walldorf. Die Ausschreitungen an Halloween 2017 in der Walldorfer Innenstadt sorgten für Entsetzen: Eine Gruppe von jungen Leuten wirft nachts mehrere Molotowcocktails unter anderem auf die Schillerschule und einen Polizeiposten. "Das sind Straftaten, die man mit Terroristen in Verbindung bringt", sagt die Vorsitzende Richterin Gisela Kuhn. Doch vor der Heidelberger Jugendkammer stehen seit Donnerstag keine Terroristen, sondern drei junge Leute aus bürgerlichen Elternhäusern. Es ist der erste von mehreren Prozessen um die juristische Aufarbeitung jener Nacht voller Gewalt und Hass.

Die drei Angeklagten sollen mit gesondert verfolgten Personen in sozialen Medien vereinbart haben, Gebäude in der Innenstadt in Brand zu setzen. Und einen Polizeiposten "anzugreifen", der sich im Rathaus befindet. Aus Rache dafür, dass sie verstärkt von den Beamten kontrolliert worden seien, sagt Oberstaatsanwalt Florian Pistor. In der Folge sei es zu Verfahren vor allem wegen Drogendelikten gekommen. "Wir waren sauer auf die Polizei", berichtet ein 16-jähriger Angeklagter. Die vielen Kontrollen sind für ihn der Grund für den Gewaltexzess in jener Nacht.

Er gibt zu, Brandsätze auf die Schillerschule und einen Stromspeicher geschleudert zu haben. Die Vorsitzende Richterin hält ihm vor: "Das ist doch saugefährlich für Sie und hätte auch einen Kumpel erwischen können." Er habe "in dem Moment an gar nichts gedacht", antwortet er. Der Jugendliche soll zudem einen Brandsatz auf das Astorhaus geschleudert haben, was er bestreitet.

Molotowcocktails zu werfen, sei schon Tage zuvor Thema in sozialen Netzwerken gewesen, erzählt er. Zunächst habe er dies nicht ernst genommen. "Damit hat keiner gerechnet, dass es stattfindet", versichert der 16-Jährige. Das Ganze habe sich dann eher spontan entwickelt. Doch den Worten folgen in jener Nacht Taten, die für Angst und Schrecken in der ganzen Stadt sorgen. Wie man einen Molotowcocktail baut, habe er sich bei den anderen abgeschaut. "Es war ein Gruppenzwang, weil alle es auch gemacht haben." Den Angriff auf den Polizeiposten, in dem in jener Nacht Licht brennt, habe er aus einiger Entfernung beobachtet.

"Hass auf die Polizei", nennt er als Motiv der Täter. Dass jemand zu Schaden kommt, damit habe keiner gerechnet. Glücklicherweise wird tatsächlich niemand verletzt. Ein 16-jähriger Mitangeklagter gibt zu, das Benzin an einer Tankstelle gekauft zu haben. Für den Kauf sei zuvor Geld gesammelt worden. Es sei aber nie geplant gewesen, Brandsätze auf Polizisten zu werfen. "Es war wohl eine spontane Aktion", behauptet er.

Laut Anklage hat er einen Molotowcocktail auf einen Pavillon neben dem Astorhaus geworfen. Der 16-Jährige bestreitet dies. Er räumt aber ein, seiner Freundin die EC-Karte geklaut und fast 400 Euro abgehoben zu haben. Jetzt hat er keine Freundin mehr. Ein 20-jähriger Mitangeklagter soll einen Brandsatz gegen die Schillerschule geschleudert haben. Der junge Mann weist dies entschieden zurück: "Ich habe definitiv keinen Mollie geworfen." Er habe beobachtet, wie ein Brandsatz neben einem Polizeiauto aufgeschlagen sei. Als ein Anwohner attackiert wird und zu Boden geht, habe er sich "entfernt". Bei einer späteren Razzia in seiner Wohnung beleidigt er einen Beamten mit "Bastard" und "Hurensohn".

Die Polizei findet ein Butterfly-Messer und über 30 Gramm Marihuana. Für den Eigenbedarf und um mit dem Verkauf die Drogensucht zu finanzieren. Der 20-Jährige hat einen Realschulabschluss. Eine Ausbildung zum Elektroniker bricht er ab und bewirbt sich dann 50 mal ohne Erfolg. Vor Kurzem hat er eine Ausbildung begonnen, Drogen seien für ihn "kein Thema mehr". Ein 16-jähriger Mitangeklagter ist in der siebten Klasse von der Schule geflogen. Der Grund: " Es gab immer wieder Streitereien." In der neunten Klasse einer Realschule bleibt er zweimal sitzen. "Es lag am Klassenlehrer". Der Schulstoff sei zu schwer gewesen, schiebt er nach. Er will jetzt seinen Hauptschulabschluss machen und dann "was Handwerkliches" lernen.

Der gleichaltrige Mitangeklagte hat die Werkrealschule abgeschlossen. Er will zur Bundeswehr gehen und eine Ausbildung zum Koch machen. Er hat inzwischen einen sozialen Trainingskurs absolviert und in den 21 Stunden "viel gelernt", sagt er. Auch der 20-jährige Mitangeklagte hat diesen Kurs mitgemacht. Der Dritte im Bunde will dies noch nachholen. Die Angeklagten werden unter anderem der versuchten gemeinschaftlichen Brandstiftung sowie des Landfriedensbruchs in einem besonders schweren Fall beschuldigt.

Für den Prozess sind drei Tage anberaumt. Das Urteil soll am 26. September verkündet werden. Der nächste Prozess in dem Komplex gegen fünf weitere Angeklagte findet bereits am kommenden Donnerstag statt.