Von Stefan Hagen

Walldorf/Rhein-Neckar. Die beiden Störche scheinen etwas ratlos in den Resten ihres stolzen Nestes zu stehen. Als müssten sie erst einmal verdauen, was ihnen da widerfahren ist. Denn vor wenigen Stunden war die Storchenwelt noch in bester Ordnung. Ein schickes Domizil, nette Nachbarschaft und ein unschlagbarer Blick aus luftiger Höhe in die schöne Umgebung. Dann wütete Sturmtief "Zeynep" und hat die Behausung von Meister Adebar arg ramponiert zurückgelassen. Aufgefallen ist die nun mehr als "halbierte" Behausung auf der Walldorfer Storchenwiese der Naturfotografin Helga Krötzsch aus Leimen.

Die beiden "Sturmopfer" hatten sich im Herbst nicht auf den Weg in den Süden gemacht, sondern sind ihrem Sommersitz treu geblieben. Bis zum Sturm hätten sie diese Entscheidung auch nicht bereuen müssen, sagt Krötzsch. "Jetzt wirken sie doch ein bisschen traurig", hat sie festgestellt. Hinzu kommt, dass das Sturmtief die Nachbarschaft weitgehend verschont hat – da kann man schon mal einen neidischen Blick in Richtung der intakten Nester werfen.

Gerade noch mal gut gegangen: Diese Nester auf der Storchenwiese sehen auch nach dem Sturm wie neu aus. Foto: Krötzsch

Um die Besitzer der mitgenommenen Behausung macht sich Krötzsch aber keine Sorgen. "Die halten eisern Stellung", weiß sie. Und im Wald würde ja schließlich genug Material für einen Neubau bereitliegen.

Bleibt die Frage, warum sich ein Teil der Störche Ende des Sommers nicht wie ihre Artgenossen auf den Weg in wärmere Gefilde gemacht hat. "Es hat sich eingebürgert, dass ein Teil der Störche das ganze Jahr über hier bleibt", sagt Christiane Kranz, Geschäftsführerin des Naturschutzbund-Bezirksverbandes Rhein-Neckar-Odenwald. Dieses Verhalten sei aber nicht angeboren, sondern vielmehr erlernt.

In unserer Region hänge dies auch mit der Durchmischung mit der Storchenpopulation im Mannheimer Luisenpark zusammen. "Die werden dort gefüttert, und so was spricht sich rum", meint Kranz mit einem Augenzwinkern. Entscheidend für eine solche evolutionäre Entscheidung sei definitiv das Nahrungsangebot, das in den meist milden Wintern ausreichend sei. "Warum sollte ich zu einem strapaziösen Flug in den Süden aufbrechen, auf dem womöglich noch viele Gefahren lauern, wenn es mir hier auch gut geht", wagt sie einen Einblick in die Denkweise der Störche.

Und die "Daheimbleiber" hätten noch einen weiteren wichtigen Vorteil: "Sie können sich die besten Brutplätze aussuchen", sagt die Nabu-Geschäftsführerin. Schließlich würden ihre Artgenossen aus dem Süden erst dann vor Ort eintreffen, wenn sie es sich längst gemütlich gemacht hätten.

Und wie verkraften die sesshaften Störche einen heftigen Wintereinbruch mit reichlich Schnee und Kälte? Wenn der Boden längere Zeit gefroren sei, "kann es natürlich gefährlich werden", sagt Kranz. Ob Flug in den Süden oder ganz bequem zu Hause bleiben: "Beide Varianten beinhalten ein Risiko", weiß die Tierexpertin.