Von Wolf H. Goldschmitt

Rhein-Neckar. Sie ist klein und sehr scheu. Sie taugt weder als Trophäe, gilt nicht als Schädling, noch kann man sie essen: die Waldschnepfe. Dennoch darf sie, deren heimlicher Balzflug zwischen Tag und Nacht den Frühling ankündigt, von Oktober bis Januar in den heimischen Wäldern geschossen werden. Doch wegen des Lebensraumverlusts durch Entwässerung und gewinnmaximierende Forstwirtschaft schrumpft die Population des "Vogels mit dem langen Gesicht" zusehends. Denn nur ein Drittel des Nachwuchses überlebt das Frühjahr. Und so fragt sich nicht allein der Naturschutzbund, warum das Jagdgesetz es erlaubt, dass jedes Jahr Hunderte Waldschnepfen "beiläufig" erlegt werden.

Der taubengroße Zugvogel mit seinem braun gemusterten Gefieder und einer Flügelspannweite von 60 Zentimetern ist ein wahrer Künstler in puncto Unauffälligkeit. Die Augen, die einen Blickwinkel von bis zu 180 Grad erlauben und ihn sogar nach hinten sehen lassen, sind schwarz gefärbt. Wenn sich der dämmerungs- und nachtaktive Vogel im Forst auf den Boden drückt, erinnert sein Gefieder an Baumrinde, weshalb er so gut mit seiner Umgebung verschmilzt. Im Flug sind jedoch der rotbraune Schwanz und Bürzel deutlich sichtbar. Männchen und Weibchen haben die gleiche Färbung. Der Hauptlebensraum des äußerst scheuen regenpfeiferartigen Gesellen sind absolut ruhige lichte Laub- und Mischwälder mit feuchten Böden und weicher Humusschicht sowie Lichtungen, die freie Flugmöglichkeiten bieten.

Im Frühjahr sind die besten Chancen, einmal den kleinen Meister der Tarnung zu Gesicht zu bekommen. Während der Brutzeit von März bis Juli, wenn die Dämmerung einsetzt und die ersten Sterne sichtbar werden, beginnt die Boden- und Flugbalz – waidmännisch auch "Schnepfenstrich" genannt – der scheuen Einzelgänger. Begleitet wird der gefiederte Flirt von einem seltsamen Gesang, der nach "Quorr-quorr" und "Pfuitz-pfuitz" klingt. Wegen der ungewöhnlichen Laute nennt der Fachmann das Männchen liebevoll "Murkerich". Nach anschließender Liebesnacht findet sofort wieder die Trennung statt.

Für Nest und Aufzucht ist die werdende Mama Schnepfe allein zuständig. Meist am Waldrand baut sie eine Mulde am Boden, die sie mit Laub, Gras und Moos auspolstert. Die Schnepfendame legt in der Regel vier Eier. Nach vier Wochen Brutzeit schlüpfen die Küken mit kurzen Schnäbeln als Nestflüchter. Bei drohender Gefahr beschützt die 33 bis 38 Zentimeter große Schnepfe ihren Nachwuchs, indem sie ihn zwischen Beine und Bauch klemmt und in eine sichere Umgebung mit ihm fliegt. Solch ein "Lufttransport" ist wohl einmalig in der Vogelwelt. Mutter Schnepfe versorgt auch allein den Nachwuchs mit Futter: Auf ihrem Speiseplan stehen Würmer, Spinnen, Insekten und Larven. Auch stochert sie bei Dunkelheit mit ihrem sieben Zentimeter langen Schnabel, der mit einem feinen Tastsinn und beweglicher Spitze ausgerüstet ist, im Boden nach Regenwürmern.

Schon nach vier Wochen sind die Jungvögel flügge. Die Überwinterungsgebiete der meisten in Deutschland brütenden Waldschnepfen liegen in West- und Südeuropa. Das Verbreitungsgebiet von "Scolopax rusticola", wie der Wissenschaftler die Waldschnepfe nennt, ist sehr groß und erstreckt sich über die Waldzonen Eurasiens von Westeuropa bis nach Japan. Die Bestandsermittlung der Waldschnepfe bereitet allerdings besondere Schwierigkeiten. Der Erfassungsgrad ist daher in den meisten Ländern sehr gering und selten exakt. Der europäische Gesamtbestand wird zu Beginn des 21. Jahrhunderts recht vage auf 1,8 bis 6,6 Millionen Brutpaare geschätzt.

Die Waldschnepfe gilt zudem als eine der Arten, die vom Klimawandel besonders betroffen sein wird. Ein Forschungsteam, das im Auftrag der britischen Umweltbehörde die zukünftige Verbreitungsentwicklung von europäischen Brutvögeln auf Basis von Klimamodellen untersuchte, geht davon aus, dass sich das Verbreitungsgebiet der Waldschnepfe bis zum Ende des 21. Jahrhunderts signifikant verkleinern wird.

In Mitteleuropa wird die Art nach diesen Prognosen weiträumig verschwinden. Restbestände wird es dann nur noch in Dänemark, Deutschland und den Alpen geben. Und dennoch gilt die Waldschnepfe vom 16. Oktober bis 15. Januar laut Bundesjagdgesetz zum Leidwesen der Tierschützer weiterhin als jagdbares Wild. Die jüngste Jagdstrecke Baden- Württemberg, aktualisiert im Januar 2021, zeigt, dass während der Herbstjagden weit über 100 Waldschnepfen getötet wurden, obwohl sie danach lediglich "entsorgt" werden. Diese Zahl setzt sich zusammen aus erlegten und tot aufgefundenen Tieren. Unter dem Strich stehen elf Prozent mehr geschossene "geheimnisvolle Frühlingsboten" als im Jahr zuvor.