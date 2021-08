Wald-Michelbach. (cab) Im Bürgerwindpark von Gerichtstetten im Neckar-Odenwald-Kreis drehen sich sechs Windkraftanlagen. Daneben steht ein 4,5 Hektar großer Solarpark, zwei weitere sind in Planung. Beschlossen ist noch nichts. Doch darf man davon ausgehen, dass sich die Behörden den regenerativen Energieplänen nicht verschließen – zumal auch keiner etwas hat gegen das 42 Hektar große Sonnenenergiefeld, das die EnBW bei Altheim bauen will. Weniger geräuschlos geht es im südhessischen Kreis Bergstraße zu. Bei Wald-Michelbach sollen fünf Hektar Land mit Solarmodulen überbaut werden. Das stößt auf heftige Kritik des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND).

Streit um "grüne Energie" ist hier im Odenwald nicht neu. Bürgerinitiativen und Umweltverbände, allen voran der BUND, diskutierten teils heftig schon über den Windpark auf dem "Stillfüssel" bei Wald-Michelbach, wo sich seit drei Jahren nun doch fünf Windräder drehen. Jetzt also der Solarpark, geplant zwischen Kreidach und Siedelsbrunn. Der BUND sieht hier zu wenig Stromertrag auf zu viel Fläche. Außerdem seien die Felder für den Anbau von Nahrungsmitteln unverzichtbar, so Kreisvorstandssprecher Herwig Winter. Die Ecke ist übrigens auch ein beliebtes Naherholungsgebiet. Ein Kletterpark, die Sommerrodelbahn, und auch die Solardraisine der Überwaldbahn ist nicht weit. Der BUND sieht aber vor allem Aspekte der Ernährung und der Effizienz.

Winter mag zwar laut einer Mitteilung in dem Solarfeld einen "gewissen Nutzen für den Klimaschutz" sehen, aber: "Wir können es uns nur deshalb leisten, unsere Ackerflächen mit Photovoltaik zu bestücken, weil wir unsere Nahrungsmittel in aller Welt selbst dort einkaufen, wo Menschen Hunger leiden." Solarmodule gehörten also nicht aufs Feld, sondern auf Hausdächer oder (mit Ständerkonstruktionen) auf versiegelte Flächen wie Parkplätze von Supermärkten.

Der BUND verweist darauf, dass Wald-Michelbach die Chance gehabt hätte, auf einem Bruchteil der Fläche ein Vielfaches an Strom zu erzeugen. Fünf Hektar Solarfeld würden, so Winter, gerade mal Strom für 2000 Haushalte liefern, ein einziges Windrad auf dem "Stillfüssel" Energie für fast 3000 Haushalte. Hier hakt Matthias Hornauer bekräftigend ein, der BUND-Vorsitzende des Ortes: "Ohne der Landwirtschaft Ackerfläche wegzunehmen, hätte Wald-Michelbach mit einem Windpark der neuesten Generation auf dem ’Flockenbusch’ gut zehn Mal mehr Strom erzeugen können als mit fünf Hektar Freiflächen-Photovoltaik." Der BUND wirft der Wald-Michelbacher Gemeindeverwaltung eine Verhinderungspolitik in Sachen Windkraft vor. Dazu Winter: "Wer seine Flächen nicht zur Verfügung stellt, handelt nach dem Sankt-Florian-Prinzip. Andere Regionen sollen in die Bresche springen."

Schließlich gibt der BUND zu bedenken, dass der Kreis Bergstraße – ohne einen weiteren Ausbau der Windkraft – rund 3500 Hektar für Solarstrom bräuchte, um unabhängig von fossilen Energieträgern zu werden. Wald-Michelbach umfasst zehn Prozent der Kreisgemarkung. Rein rechnerisch, so der BUND, müssten hier also 350 Hektar mit Modulen bestückt werden.