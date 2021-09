Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Am Telefon klingt seine Stimme locker, ja fast heiter – obwohl Jürgen Kretz allen Grund hat, mit dem Wahlergebnis zu hadern. Der Direktkandidat der Grünen im Wahlkreis Rhein-Neckar war am Wahlabend gegen 22.30 Uhr noch davon ausgegangen, dass er über die Landesliste seiner Partei den Sprung ins Parlament schaffen wird. Mit einer gewissen Unsicherheit, aber dennoch optimistisch, sei er ins Bett gegangen. Am Montagmorgen steht fest: Für Kretz hat es nicht gereicht.

18 Parlamentarier schicken die baden-württembergischen Grünen nach Berlin – vier über Direktmandate, 14 über die Landesliste. Kretz steht auf Listenplatz 19 – er ist also denkbar knapp gescheitert. "Vielleicht rücke ich ja irgendwann in der Legislaturperiode noch nach", sagt er. Aber man hört ihm doch an, dass er daran wohl selbst nicht so recht glaubt. Frei nach dem Motto "Das Leben geht weiter", will er den Kopf dennoch nicht hängen lassen, versichert er gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung.

Damit steht fest, dass kein Quartett, sondern lediglich ein Trio den Wahlkreis Rhein-Neckar im kommenden Bundestag in Berlin vertreten wird. Welche Kandidaten haben den Sprung ins Parlament geschafft? Wo hatten die Parteien im Wahlkreis ihre Hochburgen, wo ihre Diaspora? Welche Gemeinde hat am schnellsten ausgezählt, welche hat am längsten gebraucht? Ein Überblick:

> Der Wahlkreis: Der Wahlkreis 277 Rhein-Neckar – in dem 34 der 54 Städte und Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises zusammengefasst sind – war bei den vergangenen Bundestagswahlen stets eine sichere Bank für die Christdemokraten. Zuletzt holte hier der jetzige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, 2009, 2013 und 2017 dreimal in Folge das Direktmandat. Den Wahlkreis Rhein-Neckar gibt es in seinem aktuellen Zuschnitt bereits seit 1980 (mit jeweils anderer Nummerierung). 196.882 Wahlberechtigte waren im Wahlkreis Rhein-Neckar aktuell zur Stimmabgabe aufgerufen. Die Wahlbeteiligung lag letztendlich bei 78 Prozent.

> Diese Kandidaten haben den Sprung ins Parlament geschafft: Christdemokrat Moritz Oppelt hat die Tradition fortgesetzt und den Wahlkreis für seine Partei direkt gewonnen. 28,5 Prozent der abgegebenen Erststimmen haben dafür gereicht. Stephan Harbarth hatte 2017 über 37 Prozent für die CDU verbucht. Sozialdemokrat Lars Castellucci ist Oppelt mit 27,0 Prozent (2017: 23,9) richtig "auf die Pelle gerückt" - dennoch zu wenig für das Direktmandat. Aber Castellucci hat den Abstand zu seinem CDU-Kontrahenten zumindest auf "Schlagdistanz" verringert und darf das auch als persönlichen Erfolg verbuchen. Der Sozialdemokrat zieht auf Listenplatz zehn seiner Partei in den Bundestag ein. Ebenfalls über die Landesliste hat Jens Brandenburg weitere vier Jahre im Bundestag "gebucht". Der Liberale holte 11,7 Prozent und konnte damit sein Ergebnis von 2017 (8,1 Prozent) deutlich verbessern.

> So schnitten die Parteien ab: Stärkste Partei bleibt die CDU (25,5 Prozent der abgegebenen Zweitstimmen), die Christdemokraten spüren jetzt aber den Atem der SPD im Nacken (23,5). 2017 hatte der Abstand zwischen den beiden Parteien noch rund 15 Prozent betragen (33,5: 18,4). Jetzt ist er auf zwei Prozent zusammengeschmolzen. Drittstärkste Kraft sind die Grünen (15,8) vor der FDP (14,4) und der AfD (10,3).

> Hochburgen und Diaspora: Ihr bestes Zweitstimmenergebnis holte die CDU in Lobbach (31,4), ihr schlechtestes in Eberbach (22,5). Die SPD holte in Eberbach die meisten Stimmen (30,9), die wenigsten in Rauenberg (18,9). Die Grünen überzeugten die meisten Wähler in Neckargemünd (22,7), die wenigsten in Reichartshausen (9,3). Die meisten Kreuzchen bekam die FDP in Nußloch (16,6), die wenigsten in Heddesbach (9,8).

> Welche Kommune hat am längsten ausgezählt?: Traditionell am schnellsten wurden die Stimmen in Heddesbach ausgezählt – kein Wunder, bei lediglich 362 Wahlberechtigten. Spannend ist also lediglich stets die Frage, welche Kommune denn am längsten dafür braucht. Diesen "Titel" hat sich bei der Bundestagswahl Eberbach gesichert. "Das Ergebnis kam erst nach 22.30 Uhr", sagt Kreissprecherin Silke Hartmann.