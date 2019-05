Rhein-Neckar. (aham/cbe/hö/nip/rö/web) Weinheim steht vor einem politischen Neubeginn - den der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg eingeläutet hat. Der VGH beendete am Donnerstag die Wahlanfechtungsversuche von Dauerkandidatin Fridi Miller (49), indem er die erstinstanzliche Entscheidung des Verwaltungsgerichts Karlsruhe bestätigte. Dieses hatte Millers Klage gegen das Ergebnis der Weinheimer OB-Wahl vom 10. Juni 2018 abgewiesen. Der amtierende Hirschberger Bürgermeister Manuel Just (40) hatte damals einen Erdrutschsieg hingelegt. Er holte 68,4 Prozent der Wählerstimmen.

Jetzt kann Just sein neues Amt jederzeit antreten und den kommissarischen Verwaltungschef Torsten Fetzner (60) ablösen, ohne den Verlust versorgungsrechtlicher Ansprüche fürchten zu müssen. Aller Voraussicht nach wird er dies am 13. Mai tun, wenn er die Geschäfte in Hirschberg übergeben hat. Dort ist der Posten des Bürgermeisters in Kürze vakant. Erst am Montag hatte der Hirschberger Gemeinderat das Vorgehen für die daraus resultierende Wahl beschlossen.

Aus den Entscheidungen geht hervor, dass die Einwohner aller Voraussicht nach am 21. Juli zur Urne geben werden, sollte Bürgermeister Manuel Just seine gestrige Ankündigung wahr machen und übernächste Woche sein Amt in Weinheim antreten. In den beiden benachbarten Kommunen hatten viele Bürger das Vorgehen Millers als skandalös empfunden.

Weinheim ist indessen kein Einzelfall. Auch in anderen Städten und Gemeinden mussten sich Bürgermeister und Oberbürgermeister gedulden, bis sie das Ruder im Rathaus übernehmen durften.

> Beispiel Eppelheim: Noch unter dem Nachnamen Popp setzte sich Patricia Rebmann bei der Wahl im Oktober 2016 gegen fünf Männer durch. Doch dauerte es bis Mitte August 2017, bis sie im Amt war. Ein Bürger legte Einspruch ein beim Kommunalrechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises. Der Grund: Ein Wahlplakat der späteren Siegerin habe zu nahe am Wahllokal gehangen. Die Behörde lehnte den Einspruch zwar ab, doch rief der Eppelheimer wegen "unzulässiger Wahlpropaganda" die Gerichte an. Das Ziel: Die Wahl solle wiederholt werden.

Patricia Popp, die am 7. Juli 2017 den ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten Stefan Rebmann heiratete, wollte sich bis zu einer Entscheidung als Amtsverweserin zur Verfügung stellen. Doch machte ihr Vorgänger Dieter Mörlein, der sich nicht mehr zur Wiederwahl gestellt hatte, weiter und berief sich dabei auf die Gemeindeordnung. Es folgten monatelange Sticheleien zwischen Mörlein und Popps Unterstützern. Nach dem Verwaltungsgericht lehnte schließlich auch der Verwaltungsgerichtshof die Klage des Bürgers ab. Die Richter befanden, dass Popp ohne das Plakat nicht wesentlich weniger Stimmen erhalten hätte.

> Beispiel St. Leon-Rot: In der Doppelgemeinde war der heute noch amtierende Bürgermeister Alexander Eger im Februar 1998 erstmals gewählt worden. Nach seinem Wahlsieg musste er aber gut elf Monate warten, bis er im Januar 1999 offiziell in sein Amt eingeführt werden konnte. Grund dafür waren eine Reihe von Einsprüchen und Klagen gegen die Gültigkeit der Wahl. So war Mitbewerber und Dauerkandidat Florian Burlafinger bis vor den Verwaltungsgerichtshof gezogen, der eine Berufung allerdings ablehnte und damit die Wahl unanfechtbar machte.

> Beispiel Heidelberg: In der Uni-Stadt gewann am 3. Juli 1966 Reinhold Zundel (SPD) zwar mit 267 Stimmen Vorsprung im zweiten Wahlgang, fungierte aber zwei Jahre als Amtsverweser, also als kommissarischer Oberbürgermeister. Erst am 15. Juli 1968 wies das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerden gegen die Wahl zurück. Die beiden Kläger konnten unterschiedlicher nicht sein: Heinz Marzahn, laut "Spiegel" "der Senior der Heidelberger Gammler", und die fein auftretende und deutschnational gesinnte Else Hermenau.

Marzahn war selbst OB-Kandidat, kam aber nur auf 119 Stimmen (0,2 Prozent). Er hatte sich vor allem darüber beschwert, dass er sich nicht persönlich vorstellen konnte. Das Problem: Marzahn war erst im zweiten Wahlgang angetreten, eine Vorstellung der Kandidaten mit Foto im Amtsblatt gab es nur für Bewerber des ersten Wahlgangs. Etwas anders sah es bei Else Hermenau aus: Sie warf Alt-OB Robert Weber vor, sich zu Gunsten Zundels in den Wahlkampf eingemischt zu haben. Außerdem habe OB Weber als Vorsitzender des Gemeinderatsausschusses nicht für einen korrekten Ablauf der Wahl gesorgt: So hätten nicht alle Wähler bei der Stimmabgabe ihre Wahlkarten vorweisen müssen; außerdem sei nach dem ersten Wahlgang kein gesondertes Wählerverzeichnis aufgestellt worden. Der Gemeinderat wies beide Einsprüche zurück und wählte am 10. Dezember 1966 Zundel zum Amtsverweser.

> Beispiel Edingen-Neckarhausen: Mehr als ein Jahr musste Roland Marsch warten, bis er nach seiner Wiederwahl wieder zum Bürgermeister ernannt werden konnte. Vorausgegangen waren zunächst zwei Anfechtungen gegen die Wahl vom 30. September 2007 und schließlich eine Klage dagegen. Der unterlegene Kandidat Sedat Özdemir warf Marsch Wählerbeeinflussung vor, weil er vier Tage vor dem Urnengang nach Beschwerden wegen Lärms die Gebetsräume der Islamischen Gemeinde habe schließen lassen. Marsch konterte, er habe nie eine Schließung angeordnet.

Vielmehr sei im Einvernehmen mit der Islamischen Gemeinde eine Veranstaltung abgebrochen worden, bevor es zu einem Polizeieinsatz gekommen wäre. Während der Prüfung der Klage führte Marsch die Amtsgeschäfte weiter. Ende 2008 schließlich wurde das Ergebnis bestätigt und der Bürgermeister ins Amt eingeführt.

> Beispiel Gundelsheim: Über ein Jahr musste Bürgermeisterin Heike Schokatz warten, bis sie Gewissheit hatte: Bei ihrer Wiederwahl am 26. April 2015 hatte sie sich gegen ihren Mitbewerber Michael Bergner durchgesetzt, der nur neun Stimmen weniger erhielt. Eine Gundelsheimerin focht die Wahl an: Sie warf der Verwaltung Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung vor und forderte angesichts des knappen Ausgangs, die Wahl für ungültig zu erklären. Am 8. Juli 2016 beschäftigte sich schließlich das Verwaltungsgericht Stuttgart mit der Angelegenheit - und lehnte die Klage ab. Die Richterin war der Ansicht, dass die Auszählung den Wahlausgang nicht beeinflusst habe.