Waghäusel. (pol/rl) Weil ein junger Mann eine Abkürzung über Gleise nahm, musste eine Regionalbahn im Bahnhof Waghäusel am Dienstagabend eine Gefahrenbremsung hinlegen. Der 19-Jährige überquerte laut Polizeibericht gegen 22.15 Uhr kurz vor Einfahrt einer Regionalbahn die Gleise am Bahnhof, wonach der Lokführer umgehend eine Gefahrenbremsung einleitete. Danach soll der 19-Jährige in den Zug Richtung Karlsruhe eingestiegen sein.

Der Lokführer verständigte hierauf die Bundespolizei und beschrieb den "Fahrgast" sehr detailliert. Bei Ankunft des Zuges erwartete die Bundespolizisten den 19-Jährigen im Karlsruher Bahnhof und nahm den 19-Jährigen mit auf die Wache. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen durfte dieser seinen Weg fortsetzen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Da der gefährliche Eingriff in den Bahnverkehr als Verbrechen gilt, kann dem jungen Mann auch eine Haftstrafe von einem Jahr oder mehr drohen.

Glücklicherweise wurden bei der Gefahrenbremsung keine Reisenden verletzt.

Info: In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei darauf hin, dass der Aufenthalt im Gleis lebensgefährlich ist. Daher sollten die Gleise nur an den hierfür bestimmten Stellen überquert werden.