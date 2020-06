Von Harald Berlinghof

Schwetzingen."Jede zusätzliche Fahrradfahrt ist zu begrüßen. Wie viele Autofahrten mit der Einführung des Fahrradverleihsystems VRNnextbike in Schwetzingen allerdings eingespart werden konnten, ist nicht bezifferbar. Dazu gibt es, meiner Kenntnis nach, keine Daten", musste Oberbürgermeister René Pöltl einem Schwetzinger Bürger, der zu diesem Thema gerne belastbare Zahlen gehört hätte, enttäuschen. Allgemein ließ der Oberbürgermeister allerdings in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats, die im Josefshaus stattfand, keinen Zweifel daran aufkommen, dass das Verleihsystem "ein Erfolgsmodell" ist.

Seit seiner Einführung im Juni 2018 konnten bis Ende 2019 genau 3150 Ausleihen registriert werden. Alleine im Juni 2019 wurden die Ausleihzahlen mehr als verdoppelt gegenüber dem Juni 2018. Der Juni ist stets einer der wichtigsten und stärksten Ausleihmonate im Jahr. Neuere Zahlen für 2020 gibt es bislang nicht. Am stärksten genutzt werden in der Spargelstadt die Ausleihstationen am Bahnhof, in der Kronenstraße und am Schlossplatz. An zwölf Stationen stehen rund 50 blaue Mietfahrräder zur Verfügung: am Bahnhof, an der Tourist-Info, am Schlossplatz, in der Zähringerstraße, am Jugendzentrum Go-In, am Freizeitbad Bellamar, an der "alla-hopp!"-Anlage, in der Kronenstraße, am GRN-Klinikum, am Wohnmobilstellplatz, am Friedhof sowie am Marktplatz im Hirschacker.

Das Verleihsystem wurde im April 2015 in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg eingeführt. Kurze Zeit später folgte die Stadt Speyer. Inzwischen wird VRNnextbike auch regional, also städteübergreifend, genutzt. Etwa fünf Prozent der Fahrten finden zwischen den beteiligten Städten statt. Neben den vier Startkommunen sind inzwischen 13 weitere Städte in der Metropolregion links und rechts des Rheins dazu gekommen, weitere planen ihren Beitritt. Bundesweit sind mehr als 52.000 Nutzer registriert. Die Nutzerzahlen steigen kontinuierlich an. Im Schwetzinger Gemeinderat wurde jetzt einstimmig beschlossen, rückwirkend ab dem 1. Juni eine Anschlussvereinbarung mit einem angepassten Finanzierungskonzept abzuschließen.

Der Vertrag von Schwetzingen mit VRNnextbike läuft noch bis 2023. Der Grundvertrag lief nur bis 2019. Beim Anbieter befürchtet man jetzt eine finanzielle Deckungslücke ab 2019. Um dies zu vermeiden, benötigt man eine Erhöhung der Beiträge von jährlich 2,2 Prozent. Im Gegenzug soll der Qualitätsstandard vor allem auch der Radverfügbarkeit angehoben werden. Der Anbieter garantiert eine 85-prozentige Radverfügbarkeit bei allerdings spürbar höheren Kosten für die Stadt.

Der neue Vertrag sieht Gesamtkosten für den Zeitraum ab 1. Juni bis Ende 2024 in Höhe von 169.158 Euro vor. Durch die Zustimmung zum neuen Vertrag fallen damit Mehrkosten für die Stadt bis zum Ende der Vertragslaufzeit in Höhe von 25.829 Euro an.