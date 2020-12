Von Harald Berlinghof

Rhein-Neckar. Lange Zeit galt Elektromobilität als Stiefkind. Die Preise für E-Autos waren zu hoch, die Reichweite der Batterien lächerlich gering und die Zahl der Lademöglichkeiten im öffentlichen Raum viel zu niedrig. Neue Fortbewegungsmittel wie E-Bikes, Pedelecs und E-Roller sorgten dann für einen Schub und taten sich von Anfang an leichter. Doch auch bei den E-Autos hat sich viel getan. Die Batterien kommen mittlerweile auf zufrieden stellende, wenn auch nicht immer optimale Reichweiten, und die Ladeinfrastruktur für Autos wächst in der Region mit zusätzlichen Stationen und öffentlichen Ladepunkten fast täglich weiter. Anders als E-Scooter sucht man dagegen E-Räder zum Leihen in den Städten vergeblich.

Auch für batteriebetriebene Fahrräder findet man zwar Ladepunkte. Aber der Anteil der Zweiräder, die an der heimischen Steckdose aufgeladen werden oder im Büro, dürfte noch höher liegen als beim E-Auto. Pedelecs gibt es im Fahrrad-Verleihsystem des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) jedenfalls nicht. Die technischen Hürden für "VRNnextbike" sind hoch. Zunächst müsste eine elektrische Anbindung der bestehenden Fahrradverleihstationen erfolgen. Das erhöht die Kosten des Systems. Auch müsse bedacht werden, dass ein Pedelec drei bis vier mal so teuer ist wie ein Fahrrad, gibt man beim Verleihsystemanbieter "Nextbike" zu bedenken. Letztlich müssten die Kommunen oder Kreise, die solche Systeme wollen, diese Kosten übernehmen oder an die Nutzer weiter geben.

In der Metropolregion Rhein-Neckar ist also laut "Nextbike" kein solches Angebot geplant. Man habe Projekte in Großstädten laufen. Ein kleines in Köln und ein großes mit rund 600 Pedelecs in Bilbao. Heidelberg hat allerdings ein Förderprogramm namens "Umweltfreundlich mobil" aufgelegt, in dem Heidelberger Firmen mit 25 Prozent der Anschaffungskosten bei "Dienst-Pedelecs" unterstützt werden. Dasselbe gilt für Privatleute, die sich ein Elektro-Lastenrad mit 45 Stundenkilometern Spitzengeschwindigkeit und maximal 40 Kilo Zuladung anschaffen wollen.

Was das Auto betrifft, hat Bernd Kappenstein, der Leiter des Bereichs Energie und Mobilität in der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH, im Jahr 2017 eine Studie in Auftrag gegeben, wie groß der Bedarf an Ladestationen in unserer Region ist.

Dabei hat das Karlsruher Institut für Technologie (Kit) der Universität Karlsruhe errechnet, dass in der gesamten Metropolregion Rhein-Neckar (MRN) etwa 2500 öffentliche Ladepunkte benötigt werden. Zum Zeitpunkt der Studie gab es in der MRN etwa 150 Ladepunkte, zusätzlich 60 sogenannte "Supercharger", also Schnellladesäulen. Jede öffentliche Ladesäule verfügt in aller Regel über zwei Ladepunkte. Nach gut drei Jahren ist die Zahl in der MRN auf 483 öffentliche Ladepunkte angewachsen, und praktisch täglich kommen weitere hinzu. Die aber auch von einer wachsenden Zahl an Elektroautos angesteuert werden.

In der regionalen Verteilung der vorhandenen Elektroautos liegt Heidelberg laut Metropolatlas der Metropolregion mit einem Anteil von 0,48 Prozent (2928 Autos) vorn. Es folgen Ludwigshafen, die Bergstraße und Mannheim mit 0,29 Prozent (4400 Autos). "Wir haben in der Studie angenommen, dass 80 Prozent der Ladevorgänge zu Hause oder am Arbeitsplatz erfolgen", so Kappenstein. Einen Schub für die Elektromobilität erwartet er durch ein neues Förderprogramm des Bundes, wonach 900 Euro für eine private Ladestation (Wallbox) gewährt werden sollen.