Auf diesem Gelände rollen bald die Bagger an. Foto: Lenhardt

Hockenheim. (hab) Man blickt hinunter auf den munter plätschernden Kraichbach, hat es nicht weit zur Hockenheimer Einkaufsmeile Karlsruher Straße - und über die Fußgängerbrücke kommt man schnell hinüber zur Zehntscheune und den Kraichbach-Terrassen. Die Lage des zukünftigen neuen Wohnareals am Messplatz ist zentrumsnah und in einer hochwertig.

Ein paar Bauzäune sind da, mehr ist von einer Baustelle an dieser Stelle gegenwärtig noch nicht zu sehen. Aber es wird nicht lange dauern, da wird hier "ein Lückenschluss" erfolgen zwischen der Karlsruher Straße und dem Carl-Friedrich-Gauß Gymnasium.

Es sollen dort fünf dreistöckige Gebäude mit zurück springendem Dachgeschoss entstehen. Die Bebauungsvariante des Planungsbüros Conceptaplan hatte sich in einem städtebaulichen Wettbewerb durchgesetzt, wie Christian Engel, stellvertretender Fachbereichsleiter Bauen und Wohnen der Hockenheimer Stadtverwaltung, ausführt. Drei der Gebäude werden ausschließlich Wohnungen enthalten, zwei werden im Erdgeschoss unter einem Arkadenrundgang Gewerbenutzung ermöglichen.

Die Grundstücke gehören der Stadt - der Investor Conceptaplan muss sie erwerben. In einer Sitzung des Gemeinderats vor etwa einem Jahr war dazu eine Summe von knapp zwei Millionen Euro genannt worden. Baubeginn soll frühestens im Oktober sein, wie Petra Oleszewski vom Fachbereich Bauen und Wohnen erklärt.

Zwischen der neuen, mit Tiefgarage ausgestatteten und oberirdisch begrünten Wohnbebauung sollen zusätzliche Parkplätze in der Schubertstraße für die Allgemeinheit entstehen. Damit könnte man den Parkdruck auf das angrenzende Wohngebiet durch das neue Naherholungsprojekt HÖP mindern.

In einem ersten und zweiten Bauabschnitt waren die Zufahrt zum Messplatz von der Karlsruher Straße her kommend neu gestaltet worden und Parkplätze sowie ein Fahrradabstellplatz hinter dem Gauß-Gymnasium entstanden.

Ein dritter Bauabschnitt wird die Erstellung einer neuen WC-Anlage in Kraichbachnähe umfassen. Dazu müssen Strom- und Wasserzuleitungen in bereits vorhandenen Leerrohren in der KFZ-Brücke über den Kraichbach verlegt werden. Eine Nahwärmeleitung soll die neuen Gebäude und die Gebäude Karlsruher Straße 13 bis 21 versorgen. Die Nahwärme stammt aus der Heizungsanlage des Aquadrom und versorgt auch das Schulzentrum.