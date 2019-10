Von Alexander Albrecht

Rhein-Neckar. Martin Boll braucht nur wenige Sekunden, dann hat er das Modell-Standardfenster mit einem einfachen Schraubenzieher aufgehebelt. Als Einbrecher wäre er jetzt blitzschnell in eine Wohnung eingestiegen. Doch Bolls Job ist es, genau das zu verhindern. Als Leiter des Referats Prävention im Mannheimer Polizeipräsidium gibt er Bürgern Tipps, wie sie ihr Zuhause besser vor Ganoven schützen können.

Helfen könnte ein Sicherheitsfenster mit sogenannter Pilzkopfverriegelung, die sich mit Schließstücken so verkeilt, dass das Aufbrechen kaum noch möglich ist. Oder so lange dauert, dass der Täter verzweifelt und zum nächsten Haus weiter zieht. "Einbrecher haben keine Zeit", weiß Boll. Sie blieben in der Regel maximal fünf Minuten in einem Objekt und hätten es fast ausschließlich auf Schmuck und Geld abgesehen. Die Goldkette liege normalerweise in der Nachttischschublade, das Portemonnaie auf dem Küchentisch. "Einen Fernseher oder das Laptop raubt heute keiner mehr", weiß Boll. Allenfalls Gelegenheitsdiebe oder Junkies stellten eine Wohnung auf den Kopf. Boll und seine Kollegen haben es dagegen hauptsächlich mit professionell organisierten Banden aus Südosteuropa zu tun. Diese brächen keineswegs nur in Villen ein, sondern auch in weniger prachtvolle Hochhauswohnungen. Hauptziel in der Region seien aber kleinere, entlegene Wohngebiete mit Einfamilienhäusern.

Dabei ist es keineswegs mehr so, dass die Täter hauptsächlich nachts zuschlagen. "Nein, die meisten Einbrüche werden zur Tageszeit verübt", weiß Boll. Wobei jetzt die Jahreszeit anbricht, in der die Dunkelheit früher hereinbricht. In der Nacht auf den kommenden Sonntag, 27. Oktober, werden die Uhren wieder umgestellt. Das bedeutet: eine Stunde länger schlafen oder "Eine Stunde für mehr Sicherheit". Denn am Sonntag wird auf dem Mannheimer Paradeplatz und im gegenüberliegenden Stadthaus der bundesweite Tag des Einbruchschutzes eröffnet. Mannheim richtet in diesem Jahr die zentrale Eröffnungsveranstaltung in Baden-Württemberg aus.

Von 11 bis 16 Uhr stellen Präventionsbeamte die aktuellen Sicherheitsempfehlungen der Polizei vor. Und im Erdgeschoss wird eine kleine Ausstellung aufgebaut, in der sich elf Fachfirmen und die Präventionsvereine in der Region vorstellen. Daneben spielt das Polizeimusikkorps Mannheim auf. Zudem besteht die Möglichkeit, Einsatzfahrzeuge aus verschiedenen Epochen zu bewundern – vom polizeilichen Oldtimer bis zum modernen Streifenwagen.

Hintergrund Freitag, 25. Oktober: 9.30 bis 12.30 Uhr Reilingen, Parkplatz am Rathaus, Hockenheimer Straße 1 und 13.30 bis 17 Uhr Hockenheim, Parkplatz am Rathaus, Rathausstraße 1. Sonntag, 27. Oktober: 11 bis 16 Uhr, Tag des Einbruchschutzes in Mannheim, Paradeplatz/Stadthaus. Montag, 28. Oktober: 9.30 bis 12.30 Uhr Ilvesheim, [+] Lesen Sie mehr Freitag, 25. Oktober: 9.30 bis 12.30 Uhr Reilingen, Parkplatz am Rathaus, Hockenheimer Straße 1 und 13.30 bis 17 Uhr Hockenheim, Parkplatz am Rathaus, Rathausstraße 1. Sonntag, 27. Oktober: 11 bis 16 Uhr, Tag des Einbruchschutzes in Mannheim, Paradeplatz/Stadthaus. Montag, 28. Oktober: 9.30 bis 12.30 Uhr Ilvesheim, Rewe-Parkplatz, Brückenstraße 5 und 13.30 bis 17 Uhr Heddesheim, Edeka-Parkplatz, Oberdorfstraße 8. Dienstag, 29. Oktober: 9.30 bis 12.30 Uhr Edingen, Parkplatz am Rathaus, Hauptstraße 60, und 14 bis 18 Uhr Leimen, Lidl-Parkplatz, Stralsunder Ring 29. Mittwoch, 30. Oktober: 9.30 bis 13 Uhr, Schönau, Edeka-Parkplatz, Greiner Straße 6, und 14 bis 18 Uhr Schönbrunn, Parkplatz am Rathaus, Herdestraße 2. Donnerstag, 31. Oktober: 9.30 bis 13 Uhr Helmstadt, Penny-Parkplatz, Friedhofweg 13, und von 14 bis 18 Uhr in Meckesheim, Aldi-Parkplatz, Brühlweg 13. Montag, 4. November: 10 bis 18 Uhr, Abschlussveranstaltung bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle Heidelberg, Römerstraße 2.

Dabei bleibt es aber nicht. Da die Polizei davon ausgeht, "dass am Sonntag nicht alle Leute nach Mannheim rennen", wie Boll sagt, bieten die Beamten bei einer "Sicherheitstour" mehrere Termine im Rhein-Neckar-Kreis an. "Wir haben dazu Orte ausgewählt, von denen wir glauben, dass dort Einbrecher ihr Unwesen treiben könnten", sagt Boll. Die Abschlussveranstaltung ist am 4. November in Heidelberg.

Die Vorbeugung lohnt sich. Die Zahl der Einbrüche im Bereich des Mannheimer Polizeipräsidiums, zu dem auch Heidelberg und der Rhein-Neckar-Kreis gehören, geht kontinuierlich zurück. Registrierten die Ordnungshüter 2016 insgesamt 1500 Delikte, waren es 2017 "nur" noch 1070 und 840 im Vorjahr. "Und auch wenn die dunkle Jahreszeit erst noch kommt, sind wir sicher, die Fallzahlen in diesem Jahr erneut zu reduzieren", sagt Boll.

Zudem blieben knapp die Hälfte aller Einbrüche im Versuchsstadium stecken. Die Experten des Mannheimer Präsidiums beraten die Bürger kostenlos auch vor Ort in ihren Häusern und Wohnungen. Dieses Angebot wurde 2018 mehr als 864 mal in Anspruch genommen und in diesem Jahr schon 600 mal. Häuslebauer können Geld sparen, wenn sie sich bereits in der Bauphase von den Spezialisten beraten und zum Beispiel Sicherheitsfenster einbauen lassen. Ausdrücklich ermuntert Boll die Bürger dazu, die 110 zu wählen, wenn sie verdächtige Beobachtungen machen. "Wenn ein Typ sich komisch verhält oder ein Auto mehrmals die Straße rauf und runter fährt", sagt der Präventionsspezialist. Man könne die Leute aber auch einfach ansprechen und sie etwa unverfänglich fragen, ob sie Hilfe bräuchten. "Es gibt immer noch Menschen, die glauben, sie müssten zahlen, wenn der Verdacht unbegründet war. Aber das ist natürlich nicht so", betont Boll. "Im Gegenteil: Wir sind wirklich über jeden Hinweis froh."

Über einen Satz kann er sich allerdings ärgern. Wenn spätere Einbruchsopfer ein lautes Geräusch gehört haben und den Beamten hinterher berichten: "Ich habe mir gleich gedacht, dass etwas ist". Dann lieber gleich zum Hörer greifen. Es störe die Täter in der Regel nicht, wenn Bewohner bereits schliefen. In den allermeisten Fällen wollten sie die Menschen auch nicht angreifen oder ausrauben. "Gefährlich wird es dann, wenn man sich ihnen entgegenstellt", sagt Boll, der dringend dazu rät, die Einbrecher fliehen zu lassen.

Wer das nötige Kleingeld habe, könne sich eine Alarmanlage zulegen, die rund um die Uhr mit einer Sicherheitszentrale verbunden ist. Bewegungsmelder sollten nicht dauerhaft anspringen, sondern das Licht immer wieder aus- und wieder angehen. Das mache die Täter nervös. Einbruchmelde-Apps hält Boll dagegen nicht für zuverlässig. "Da muss nur mal der Akku leer sein oder die Internetverbindung schlecht", sagt er. Auch von Kameras ließen sich die Ganoven nicht abhalten. Sie seien aber nützlich, um zu schauen, ob es sich wirklich um einen Einbrecher handelt – oder doch nur um die Putzfrau.