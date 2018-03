A 656 bei Mannheim-Friedrichsfeld. (RNZ/rl) Die starken Regenfälle der vergangenen Wochen haben an der Brückenbaustelle auf der Autobahn A 656 bei Mannheim-Friedrichsfeld Ausspülungen verursacht. Das teilte das Regierungspräsidium Karlsruhe am Freitag mit. Um den Schaden zu beheben, soll am Montag die Autobahn in Richtung Mannheim drei Stunden voll gesperrt werden. Die Sperrung soll von 10 bis 13 Uhr dauern.

Derzeit sei die A 656 bis zur vorgesehenen Vollsperrung trotzdem befahrbar, da aufgrund der bestehenden Wetterlage keine Gefahr besteht, dass sich der Schaden vergrößern könnte. Aufgrund der kurzfristigen Sperrung kann keine Umleitungsbeschilderung eingerichtet werden. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die bekannten Umleitungen zu nutzen.

Als Ausweichstrecke wird die Bundesstraße B 535 (Tunnel Schwetzingen) empfohlen. Die B 535 ist über die A 5 – Ausfahrt Heidelberg/Schwetzingen oder die A 6 – Ausfahrt Mannheim/Schwetzingen zu erreichen. Für die unvermeidbaren Belastungen und Behinderungen bittet das Regierungspräsidium Karlsruhe die Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

Infos zu aktuellen Straßenbaustellen gibt es unter www.vm.baden-wuerttemberg.de und www.baustellen-bw.de.