Von Alexander Albrecht

Mannheim. Das Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium im Mannheimer Stadtteil Neckarau ist eine private Einrichtung, die von 1200 Schülern besucht und von der Stiftung der Evangelischen Landeskirche in Baden getragen wird. In den "Leitgedanken" der Schulordnung heißt es: "Soziales Verhalten, gegenseitige Achtung, Toleranz, Verzicht auf jegliche Gewalt [...] werden von allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft als Voraussetzung für ein gutes Schulklima anerkannt." Diese Botschaften sind offenbar nicht bei allen Schülern angekommen. Der Staatsschutz ermittelt gegen mehrere Gymnasiasten wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Die Schule unternimmt viel, damit sich das nicht wiederholt.

*

Was ist passiert? Ende vergangenen Jahres hat die Schulleitung erfahren, dass Schüler des Gymnasiums im Herbst – unter anderem bei einer Klassenfahrt angehender Abiturienten der Kursstufe 2 – Bilder und Kennzeichen mit gewaltverherrlichenden, verfassungsfeindlichen, antisemitischen, rassistischen und menschenverachtenden Inhalten in einzelnen WhatsApp-Gruppen geteilt haben sollen. Auch sollen Symbole verbotener Organisationen in der "realen" Schulwelt gezeigt und genutzt worden sein, mitunter unbewusst, wie Schulleiterin Heike Frauenknecht Anfang Dezember in einem Elternbrief schrieb. Weiter heißt es in der Mitteilung, es sei vereinzelt zu nicht duldbaren Äußerungen seitens mancher Schüler gekommen.

Wie hat die Schule reagiert? Frauenknecht drückte in dem Brief an die Bach-Eltern ihr Entsetzen aus. Schließlich lege die Schule inner- und außerhalb des Unterrichts besonders viel Wert darauf, einen wertschätzenden, würdigen und friedlichen Umgang der Menschen miteinander zu vermitteln.

Welche Konsequenzen gab es? "Zum Schutze aller Beteiligten" wollte Frauenknecht auf RNZ-Anfrage keine Details nennen. Teilweise habe man schulintern alters- und fallangemessen mit disziplinarischen und pädagogischen Maßnahmen reagiert, die bis zu den Weihnachtsferien abgeschlossen werden konnten. Einige gravierende Fälle zeigte die Schulleitung bei der Polizei an. Ein Sprecher des Mannheimer Präsidiums bestätigte der RNZ, dass das Dezernat Staatsschutz der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg gegen "mehrere heranwachsende Beschuldigte" ermittle. Sie sollen bei der Klassenfahrt in dem WhatsApp-Chat Beiträge versandt haben, die unter zwei Paragrafen des Strafgesetzbuchs fallen: Volksverhetzung und Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. "Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, können wir derzeit keine näheren Auskünfte dazu geben", sagte der Polizeisprecher.

Was tut das Bach-Gymnasium gegen Rassismus oder Antisemitismus? Eine Menge. Gerade als Schule in Trägerschaft der Schulstiftung der Evangelischen Landeskirche kooperiere man seit vielen Jahren eng mit der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Rhein-Neckar, so Heike Frauenknecht. Zum Beispiel seien die Holocaust-Zeitzeugin Anita Lasker-Wallfisch im Sommer 2018 und vor wenigen Tagen Michael Blume, der Antisemitismusbeauftragte des Landes, in der Schule zu Gast gewesen. Dass und wie das "Bach" die Schüler für diese Themen sensibilisiere, habe auch ein Bericht in der SWR-Landesschau anlässlich des judenfeindlichen Anschlags in Halle gezeigt. Zudem verfüge das Gymnasium über ein systematisches Präventionsprogramm, in das nach den Vorfällen im Herbst das Thema (Rechts-)Extremismus aufgenommen worden sei. Dank dieses Programms, so glaubt Frauenknecht, habe man es an der Schule nicht mit rassistischen Haltungen zu tun – "sondern mit der Schwierigkeit zu erkennen, wo die Grenzen des Humors in der schnellen, dichten Kommunikation sozialer Netzwerke liegen".

Ist das Thema damit vom Tisch? Nein. Zwar sei in das Schulleben wieder Ruhe eingekehrt, was eine optimale Vorbereitung der Kursstufe 2 auf das bevorstehende Abitur zulasse, wie die Schulleiterin erklärt. Doch laufen noch polizeiliche Ermittlungen. Zudem hat das Gymnasium in Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat für den 19. Februar ein "Pädagogisches Forum" für Schüler ab Klasse zehn organisiert. Dabei wird der auf Rechtsextremismus spezialisierte Präventionsfachmann Wolfgang Reich vom Mannheimer Polizeipräsidium zum Thema "Radikalisierung geht uns alle an" sprechen.

Sind die Vorgänge am "Bach" ein Einzelfall?Nein. Seit April 2018 müssen zumindest alle öffentlichen Schulen antisemitische oder andere religiös beziehungsweise ethnisch begründeten Vorfälle an die zuständigen Behörden melden. Seit Einführung dieser Meldepflicht sind bislang Nachrichten von 55 Schulen beim Kultusministerium eingegangen. Statistiken zu rassistischen oder volksverhetzenden Vorfällen würden aktuell nicht geführt, sagte ein Ministeriumssprecher gegenüber der RNZ.

Was rät das Kultusministerium den betroffenen Schulen? Antisemitische, rassistische oder volksverhetzende Vorfälle würden konsequent aufgearbeitet, erklärte der Sprecher des Ministeriums. Wie diese einzuschätzen und zu verfolgen seien, hänge jedoch immer von den Umständen des Einzelfalls ab und könne am besten vor Ort bewertet werden. Den Schulen stünden unterschiedliche Konsequenzen von Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen bis hin zur Anzeigenerstattung bei den Strafbehörden zur Verfügung. Das Kultusministerium berät die Bildungsstätten in rechtlichen Fragen oder hilft bei entsprechenden Präventionsangeboten. Ziel sei es, pädagogisch gegenzusteuern, ehe sich antisemitische Haltungen offenbarten, erklärte der Sprecher. Das Thema müsse dauerhaft und in allen schulischen Zusammenhängen im Blick behalten werden.