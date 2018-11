Von Anika von Greve-Dierfeld

Obrigheim/Neckarwestheim. Der vierte Transport von Atommüll auf dem Neckar steht bevor. Ein unbeladenes Spezialschiff, das demnächst Castoren mit ausgedienten Brennelementen befördern soll, legte am Dienstag in Obrigheim an.

Es war am Morgen von Neckarwestheim bei Heilbronn losgefahren und traf gegen 14.10 Uhr an dem stillgelegten Kernkraftwerk Obrigheim ein, teilte der Energieversorger EnBW mit. "Es hat alles wunderbar und völlig reibungslos geklappt", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Einsatz in Göppingen, das für die Sicherung der Castor-Transporte auf dem Fluss zuständig ist. "Es gab überhaupt keine Probleme." Der von Polizeibooten begleitete Schubverband hatte keine Atommüllbehälter an Bord.

Er soll am heutigen Mittwoch mit drei Castoren beladen werden, die den Atommüll enthalten. Am Donnerstag soll das Spezialschiff dann zurück in das Zwischenlager Neckarwestheim fahren. Es wäre der vierte Castor-Transport. Angaben zum genauen Zeitplan gibt es auch dieses Mal weder von Polizei noch von Seiten des Kraftwerkbetreibers EnBW. Im Juni, September und Oktober wurden bereits drei Transporte auf dem Neckar erfolgreich verschifft.

Die Anti-Atomaktivisten befürchten, dass beim vierten Mal mitten in der Nacht gefahren wird. Nachdem schon der dritte Castor-Transport im Oktober bei morgendlicher Dunkelheit in Obrigheim gestartet sei und die Leerfahrt für den vierten Transport nun ebenfalls im Dunkeln begonnen habe, "ist zu befürchten, dass das ein Vorzeichen für den eigentlichen Transport darstellt". Das wäre jedoch aus Sicht der Aktivisten fatal: "Denn die Dunkelheit schafft zusätzliche Gefahren", hieß es vonseiten der Atomkraftgegner.

Für den Transporttag sei am Morgen ab 8 Uhr eine Mahnwache in Heilbronn geplant, sagte Herbert Würth, Sprecher des Bündnisses "Neckar castorfrei". Aktivisten seien aufgerufen, möglichst früh zur Mahnwache zu erscheinen. Sie soll an der Otto-Konz-Brücke abgehalten werden, wo sich auch eine Neckarschleuse befindet. Zu weiteren Protestaktionen äußere man sich zunächst nicht, sagte auch Bündnissprecher Frank Wagner. Die Gegner der Transporte halten die Beförderung von Atommüll auf einem Fluss für höchst riskant: "Für uns ist nicht entscheidend, dass bislang nichts passiert ist, sondern was passieren könnte", sagte Wagner. Bei den bisherigen drei Fahrten wurde der Schubverband von einem massiven Polizeiaufgebot begleitet. Unter anderem waren die Aktivisten mit Neoprenanzügen in den Neckar gestiegen, um den Schubverband mit den Castoren aufzuhalten.

Im Vorfeld der Transporte hatte auch die Gemeinde Neckarwestheim versucht, die Beförderung ausgedienter Brennelemente per Spezialschiff zu stoppen, erlitt jedoch eine juristische Niederlage. Ende September hatte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg die Sicherheitsbedenken der Kommune abgelehnt.