Viernheim. (pol/mare) "Was findet man in einem Tierheim, wo überwiegend Hunde untergebracht sind?" Zwei versuchte Einbrüche Freitagnacht im Tierheim in der Alten Mannheimer Straße in Viernheim beschäftigen derzeit die Polizei. Ob es die Einbrecher auf die Tiere abgesehen haben, ist Gegenstand der Ermittlungen, wie eine Polizeisprecherin auf RNZ-Nachfrage erklärt.

"Da findet man keine großen Wertgegenstände und Reichtümer, das Tierheim finanziert sich ja über den Tierschutzverein und Spenden", erklärt die Polizeisprecherin den Ansatz der Beamten.

Was war geschehen: Zunächst meldete sich der Sicherheitsdienst des Tierheims um 2.15 Uhr bei der Polizei. Es habe Schussgeräusche gegeben, meldete die Security. Die Beamten leiteten sofort eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen ein - ohne Erfolg. An der Spurensuche am Tierheim beteiligte sich auch die Feuerwehr aus Viernheim. Sie leuchtete mit dem Lichtmastwagen den Bereich rund um das Tierheim aus.

Um kurz nach 5 Uhr dann der nächste Alarm: Wieder wurden vermeintliche Einbrecher gemeldet, wieder rückte eine Streife aus. Wieder fand die Polizei nichts.

"Unter den untergebrachten Hunden befinden sich auch einige Tiere, die aus problematischen Besitzverhältnissen stammen und im Tierheim Zuflucht gefunden haben", sagt die Polizeisprecherin weiter. Daher könnte es sich bei den Einbrecher um Menschen handeln, denen die Tiere abgenommen wurden. Möglich scheint auch, das Aktivisten am Werk waren. Oder "einfach Leute, die hier einen Hund gesehen haben, wie sie ihn schon lange haben wollten."

Zeugen werden gesucht: Hinweise zu dem Fall werden unter der Rufnummer 06252/7060 entgegengenommen.

Update: Freitag, 2. August 2019, 12.01 Uhr