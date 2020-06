Viernheim. (dpa/run) Unbekannte haben vergeblich versucht, einen Geldautomaten in einem Einkaufszentrum in Viernheim (Kreis Bergstraße) zu sprengen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurden durch die Wucht der Explosion Teile des Automaten, der Deckenverkleidung und die Scheibe eines angrenzenden Geschäfts beschädigt.

Bargeld konnten die Täter bei dem Vorfall am frühen Freitagmorgen nicht erbeuten. Dennoch entstand laut Polizei ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die Täter flüchteten unerkannt.