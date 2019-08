Viernheim. (pol/mün) Ein Mercedes stand am Mittwochnachmittag in einer Viernheimer Autowerkstatt in Flammen. Nach ersten Informationen der Polizei war zuvor an dem Auto geschweißt worden.

Das Feuer brach gegen 15 Uhr aus. Die drei Mitarbeiter in der Werkstatt im Industriegebiet konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Sechs Fahrzeuge der Viernheimer Feuerwehr waren in der Marie-Curie-Straße im Einsatz. Die Rettungskräfte konnten verhindern, dass die Flammen auf andere Fahrzeuge übergriffen.

Der Rauch zog durch die Werkstatt in die darüber liegende Wohnung eines Mitarbeiters. Die Wohnung muss noch auslüften, sodass sie frühestens am Donnerstag wieder genutzt werden kann, berichtet die Polizei.

Wie hoch der Schaden in der Werkstatt ist, das ist noch unklar. Die Ermittlungen hierzu werden von Brandermittlern des Kommissariats 10 in Heppenheim übernommen.