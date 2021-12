Von Stefan Hagen und Othmar A. Pietsch

Viernheim/Rhein-Neckar. "Wird Lambrecht Justizministerin?", titelt das im südhessischen Viernheim erscheinende Tageblatt im November 2002. Es wird allgemein erwartet, dass der Name der damals 37-Jährigen im Schattenkabinett der SPD für die hessische Landtagswahl im Februar 2003 auftaucht. Zu diesem Zeitpunkt sitzt Lambrecht für die Sozialdemokraten bereits im Bundestag – sie hatte bei der Bundestagswahl 1998 das Direktmandat im Kreis Bergstraße geholt. Es ist ihre erste Legislaturperiode. Und vielleicht auch ihre letzte.

Lambrecht ist jedenfalls bereit, im Falle eines Wahlsieges in den Landtag nach Wiesbaden zu wechseln. Hessische Justizministerin anstatt Bundestagsabgeordnete: Lambrecht hat sich entschieden. Ob sie diese Entscheidung bereut hätte, wird nie jemand erfahren. Die Wahl geht für die SPD krachend verloren, die Viernheimerin bleibt Bundestagsabgeordnete. Aber spätestens zu diesem Zeitpunkt ist klar: Lambrecht ist in den Augen ihrer Genossen für ein Ministeramt geeignet. Jahre später dürfen sie sich bestätigt fühlen.

Christine Lambrecht Ende der 1990er-Jahre bei einem Besuch in der Redaktion des Viernheimer Tageblatt. Hier mit den damaligen Redakteuren Stefan Hagen (M.) und Bernd-Rainer Karl.

2002 holt Lambrecht erneut das Direktmandat im Kreis Bergstraße, anschließend zieht sie jeweils über die hessische Landesliste ihrer Partei in den Bundestag ein – und macht richtig Karriere. Die hatte einst in der Viernheimer Stadtverordnetenversammlung begonnen und hat nun als "Chefin der Soldaten" ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. "Zwischenzeitlich" war Christine Lambrecht von Juni 2019 bis Dezember 2021 Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz und von Mai bis Dezember 2021 zusätzlich Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Zur Bundestagswahl 2021 trat die gebürtige Mannheimerin dann nicht mehr an. "23 Jahre Abgeordnete des Deutschen Bundestages – 23 Jahre Vertreterin des wunderschönen Kreises Bergstraße, 23 Jahre zwei Wohnsitze, 23 Jahre aus dem Koffer leben. Heute geht dieser Lebensabschnitt zu Ende", schrieb sie am 25. Oktober auf ihrer Facebook-Seite. Pustekuchen: Als Verteidigungsministerin bleibt sie weiter in Berlin.

Mit all ihren Stationen dürfte Lambrecht wohl auch künftig eine Art Allzweckwaffe der SPD sein. Was denken ihre Parteifreunde und Weggefährten aus Viernheim über die Karriere der früheren Stadtverordneten? Die RNZ hat sich in der südhessischen Stadt umgehört.

> Daniel Schäfer, Anwalt und Fraktionsvorsitzender der SPD im Stadtparlament: "Ich traue Christine Lambrecht jedes Amt zu. Zwar war ich – wie viele andere auch – überrascht, weil sie in den Medien lange Zeit als mögliche Innenministerin gehandelt wurde. Aber mein erster Gedanke war ganz spontan ,Sie kann das!’, als ich hörte, dass sie das so schwierige und problembelastete Verteidigungsministerium führen soll. Ich habe Christine in den vergangenen Jahren stets als sehr geradlinige und strukturierte Politikerin kennengelernt. Alles, was sie anpackt, hat eine klare Handschrift. So habe ich sie auch stets in ihrem politischen Wirken in unserem Landkreis erlebt. Ich wünsche ihr für diese große Herausforderung alles Gute."

> Norbert Hofmann, früherer Bürgermeister von Viernheim und Landrat a. D. des Kreises Bergstraße: "Christine begegnete mir zum ersten Mal beim Kommunalwahlkampf 1985. Ihr politisches Talent war schon als jüngste Stadtverordnete früh erkennbar. Sie war von Anfang an sehr aktiv. Als es aktuell wurde, war ich gleich davon überzeugt, dass sie auch als Abgeordnete erfolgreich im Sinne der sozialdemokratischen Ideale im Bundestag und für unser Land arbeiten würde. Ihre Wahl zur Bundestagskandidatin der SPD in unserem Kreis durfte ich 1997 auf dem Parteitag als frisch gewählter Landrat entscheidend beeinflussen. Ich war damals von ihrer Durchsetzungskraft überzeugt, und ich bin es auch jetzt. Sie stellt sich dieser Aufgabe mit ,Freude und Respekt’. Das hat sie mir auf meine Glückwünsche hin geschrieben. Die Bundeswehr auf Vordermann zu bringen, ist dringend notwendig. Ich traue es ihr zu."

> Willi Thomas, ehemaliger DGB-Vorsitzender von Viernheim: "Christine war schon als Mitglied der Viernheimer Jusos sehr engagiert und zielstrebig, auch wenn damals an so eine politische Karriere noch nicht zu denken war. Nachdem sie sich eigentlich aus der Politik zurückziehen wollte, war ich vom erneuten Engagement überrascht, zumal es sich um ein äußerst schwieriges und undankbares Ministeramt handelt. Ihre direkte Art könnte da aber hilfreich sein, außerdem sagt sie immer, was sie denkt."