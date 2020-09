Viernheim. (pol/mare) Für eine Zigarette hat ein betrunkener Mann am Mittwochabend ein Messer gezogen und zwei Jugendliche bedroht. Das berichtet die Polizei.

Sein Ziel hat er allerdings nicht erreicht, weil er so betrunken war, dass er vorher zu Boden stürzte. Der 28-jährige aus Viernheim sprach gegen 21 Uhr in der Walter-Gropius-Allee einen 17-Jährigen und einen 16 Jahre alten Jugendlichen an. Er drohte damit, sie mit einem Messer zu stechen, wenn sie ihm keine Zigarette geben würden.

Die Jugendlichen ignorierten den Mann aber und nahmen die Drohung nicht ernst. Der Betrunkene kramte jedoch aus einer Tasche ein Springmesser hervor und verfolgte die Jugendlichen bis zu einem Parkplatz eines Textilmarktes in der Walter-Oehmichen-Straße.

Dort konnte die alarmierte Polizei den 28-Jährigen vorläufig festnehmen. Wegen versuchten Raubes ist Anzeige erstattet worden. Um weitere Straftaten zu verhindern, verbrachte der betrunkene Angreifer die Nacht im Polizeigewahrsam.