Viernheim. (pol/van) Zu einem ungewöhnlichen Vorfall ist es am Mittwochmorgen auf der A6 bei Viernheim gekommen. Wie die Beamten berichten, soll ein 61-Jähriger gegen 8.30 Uhr mit einem kleinen Bagger die Autobahn unsicher gemacht haben.

Der Mann war mit dem kleinen Radlager in Lampertheim gestartet und wollte mit 20 Kilometern pro Stunde in Richtung Altlussheim zur dortigen Baustelle fahren. "Mit Ruhe und Besinnlichkeit ans Ziel, das dachte sich wohl der Fahrer vor dem Start zu der gut dreistündigen Reise. Das Navigationsgerät hatte ihm als geschickteste Route den Weg über die Autobahn ausgewählt. Ohne Bedenken war der 61-Jährige diesem Vorschlag gefolgt. Das Navi muss es schließlich wissen", berichtet die Polizei weiter.

Der 61-Jährige fuhr schließlich auf dem Seitenstreifen der A6 von Sandhofen in Richtung Autobahndreieck Viernheim und anschließend weiter in Richtung Autobahnkreuz Viernheim. Auf Anhaltesignale anderer Verkehrsteilnehmer reagierte der Mann offenbar nicht. Erst als es ihm am Autobahnkreuz aufgrund der vielen Fahrspuren etwas zu unübersichtlich wurde, entschied sich der 61-Jährige anzuhalten.

Die beiden eingetroffenen Polizeistreifen begleiteten den Fahrer bis nach Mannheim. Hier endete schließlich die Odyssee, so die Beamten weiter.