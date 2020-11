Tierschützer machten an der gesperrten Landesstraße ihrem Ärger Luft. Foto: Kreutzer

Wolf H. Goldschmitt

Viernheim/Lampertheim. Alle Jahre wieder: Treibjagd zwischen Viernheim und Hüttenfeld. Das bedeutete für die Gegner Proteste mit Schildern gegen die "feigste Form des Jagens" und für weit gereiste Waidmänner ein feuchtfröhliches Halali am Lampertheimer Forstamt – bisher jedenfalls. Bilder von den geschossenen Tieren waren von Revierleiter Ralf Schepp schon immer unerwünscht. Doch in Zeiten von Corona legt er noch eine Schippe drauf. Am Wochenende gibt es kein Halali, keinen Umtrunk und vor allem gar keine offiziellen Informationen über den Verlauf der Jagd entlang der gesperrten Landesstraße zwischen Viernheim und Hüttenfeld.

Das Forstamt Lampertheim ist vielmehr abgeriegelt wie ein militärischer Sicherheitsbereich. Erst vor Kurzem aufgestellte Tafeln verbieten Fotografieren und Filmen und warnen vor dem Betreten des Geländes. Der Parkplatz vor dem Haus ist leer. Wegen der Pandemie müssen die über 100 Jäger nach einer kurzen Einführung mit dem eigenen Kraftfahrzeug an die ihnen zugeteilten Hochsitze fahren.

Anders als bisher gehen Schützen, Treiber und Hundeführer "in Kleingruppen" auf die revierübergreifende Jagd, tragen Masken und versuchen im Eifer des Gefechts, die Abstände einzuhalten. Ob es an der neuen Normalität liegt oder daran, dass tatsächlich weniger Wild im Wald lebt als die Förster glauben: Die Beute fällt geringer aus als erwartet. Insgesamt 90 Tiere (Vorjahr: 120) werden laut Revierpächter Gottfried Prechtl erlegt. Die außergewöhnlichen Jagdbedingungen seien dafür verantwortlich.

Für Mich Dressel aus Dossenheim stehen solche nüchternen Zahlenspiele nicht im Fokus. Sie hat zum ersten Mal diese Mahnwache in Viernheim organisiert, zu der etwa drei Dutzend Jagdgegner erscheinen. Ihr Ziel: auf das Leid der Tiere aufmerksam machen. "Jagd will Probleme lösen, die wir ohne sie gar nicht hätten", steht auf ihrem Protestkarton. Die Behauptung, dass die Zahl der Wildtiere ohne Jagd überhandnehme, sei Unsinn. Weil die Jagd Familienverbände und Sozialstrukturen innerhalb einer Gattung zerstöre, würden sich die Tiere unkontrolliert und unabhängig von ihrem natürlichen Fortpflanzungsrhythmus vermehren. "Drückjagden versetzen die Gejagten in Todesangst und treiben sie vor die Hochpräzisionswaffen des Schützen, der sie heimtückisch ins Visier nimmt", sagt die junge Tierschützerin. Dass ein Blattschuss kaum gelingt, belegen Bilder von schwer verletzten Rehen und Wildschweinen, die erst nach stunden- bisweilen tagelangem Leid mit zerschossenen Knochen und heraushängenden Innereien gefunden werden.

Laut der Tierärztlichen Vereinigung sterben bei einer Drückjagd bis zu 70 Prozent der Wildtiere nicht sofort. Genau gegen diese "bewusst in Kauf genommenen Qualen" gehen immer mehr Tierschützer auf die Straße. Auch Alexander Fritz von der Heppenheimer Tierschutzpartei gehört an diesem kalten Samstagmorgen zu den Demonstranten.

Für ihn ist es nicht erklärlich, wie Jagdleiter Ralf Schepp mit dem Segen des Landratsamtes Hobbyjäger aus anderen Regionen Deutschlands zu seiner "Spaßjagd" persönlich einladen konnte. Diese würden Geld dafür bezahlen, um für ein paar Stunden über Leben und Tod einer Kreatur entscheiden zu dürfen. Die Polizei, die mit acht Beamten die zweistündige Demonstration beobachtete, lobte das vorbildliche Verhalten aller Teilnehmer im Hinblick auf die AHA-Regeln.